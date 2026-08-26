Tras unas negociaciones iniciales complicadas, el Liverpool está logrando ahora avances sustanciales en su intento de fichar a Barcola. Según The Times, el Paris Saint-Germain ha rebajado su valoración inicial de 170 millones de euros a alrededor de 115 millones de libras tras nuevos contactos esta semana.

El PSG se había mantenido firme hasta ahora, pero recortar alrededor de 30 millones de libras de sus exigencias supone un gran avance. El Liverpool centró toda su atención en Barcola después de no lograr cerrar un acuerdo por Yan Diomande. Con menos de una semana para concluir sus operaciones de verano, los responsables del Liverpool están trabajando intensamente para cerrar el acuerdo antes de la fecha límite del martes.