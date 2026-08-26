Getty
Traducido por
El Liverpool recibe un gran impulso en su búsqueda del delantero del Paris Saint-Germain Bradley Barcola tras bajar el precio de salida
El Liverpool acelera por el fichaje de Barcola
Tras unas negociaciones iniciales complicadas, el Liverpool está logrando ahora avances sustanciales en su intento de fichar a Barcola. Según The Times, el Paris Saint-Germain ha rebajado su valoración inicial de 170 millones de euros a alrededor de 115 millones de libras tras nuevos contactos esta semana.
El PSG se había mantenido firme hasta ahora, pero recortar alrededor de 30 millones de libras de sus exigencias supone un gran avance. El Liverpool centró toda su atención en Barcola después de no lograr cerrar un acuerdo por Yan Diomande. Con menos de una semana para concluir sus operaciones de verano, los responsables del Liverpool están trabajando intensamente para cerrar el acuerdo antes de la fecha límite del martes.
Posible acuerdo récord para el Liverpool
Si se completa el traspaso, Barcola se convertiría en el segundo fichaje más caro de la historia del Liverpool. La cifra de 115 millones de libras se queda ligeramente por debajo de los 125 millones de libras pagados al Newcastle United por Alexander Isak el pasado verano.
Aunque el paquete total por Florian Wirtz ascendía a 116 millones de libras, el Liverpool solo pagará 16 millones de libras de esa cantidad al Bayer Leverkusen si Wirtz les ayuda a ganar la Premier League y la Champions League. Los responsables del club deben decidir ahora si Barcola justifica una inversión tan enorme.
Sin embargo, no se espera que las condiciones personales supongan un problema, ya que los detalles provisionales de un contrato de larga duración ya están definidos y, según se informa, Barcola está priorizando un traspaso al Liverpool.
Continúa la búsqueda de un extremo derecho
Además de las negociaciones por Barcola, el Liverpool está explorando activamente el mercado para fichar a un extremo derecho antes de la fecha límite de las 23:00 del 1 de septiembre. El director deportivo Richard Hughes está valorando múltiples objetivos después de que se frustrara la operación por Diomande.
El Liverpool se interesó por Ibrahim Mbaye y presentó dos ofertas por Yankuba Minteh, pero el Brighton rechazó ambas propuestas mientras exigía 80 millones de libras. Hughes también realizó consultas por Endrick e Ismaila Sarr, aunque el Real Madrid y el Crystal Palace se negaron a autorizar una venta.
Además, Said El Mala y Matias Fernandez-Pardo han despertado interés, pero sigue sin estar claro si el Liverpool ha ido a por ellos desde que fichó a Victor Munoz en junio.
- (C)Getty images
¿Qué le espera ahora al Liverpool?
La previsión es que Liverpool y Paris Saint-Germain alcancen un acuerdo total por Barcola en los próximos días. Hughes debe actuar con decisión para cerrar la documentación y los exámenes médicos antes de que se cierre el mercado de fichajes. Si el Liverpool puede hacerse con Barcola y cerrar con éxito la llegada de un extremo derecho adicional, será un verano transformador para el club.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias