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El Liverpool rechaza la segunda oferta del Inter por Curtis Jones y se mantiene firme en su precio de venta de 35 millones de libras
El Inter no ha aceptado la valoración del Liverpool
El Liverpool ha rechazado una oferta verbal de unos 25 millones de euros (21,7 millones de libras; 28,7 millones de dólares) del Inter por Jones, según The Athletic. Es el segundo intento del campeón de la Serie A para fichar al centrocampista de 25 años este verano, pero la cifra está muy por debajo de la valoración del club de Merseyside.
La propuesta fue rechazada al instante y se les informó de que, a menos que su oferta aumente de forma significativa, no hay margen para un acuerdo. Los responsables de Anfield prefieren arriesgarse a perder a Jones gratis el próximo verano antes que venderlo ahora a un precio reducido.
- AFP
Los precedentes del mercado dictan un precio elevado
El Liverpool pide unos 35 millones de libras por Jones, quien tiene un año de contrato. Se apoya en los 35 millones que el Tottenham pagó al Atlético por Conor Gallagher en enero.
Además, recuerdan que el defensa Jan Paul van Hecke, en una situación similar, fichó por el Tottenham procedente del Brighton por 52 millones de libras. Esta postura obliga al Inter a buscar fondos extra; se rumorea que su prioridad es un centrocampista del Liverpool.
Las negociaciones contractuales estancadas y las preocupaciones sobre el tiempo de juego
Jones, nacido en Liverpool, se formó en la cantera de Kirkby y ha jugado 228 partidos con el primer equipo desde 2019. En la temporada 2025-26 disputó 49 encuentros, pero solo fue titular en 28, lo que le frustró. Terminó jugando de lateral derecho de forma improvisada.
Las negociaciones sobre su renovación están estancadas, aunque Liverpool aún considera una nueva oferta si se acercan posturas. De momento, la falta de avances ha abierto la puerta al interés del Inter.
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El Inter se mantiene firme a pesar de los rechazos iniciales
El Inter intentó fichar a Jones en enero con una cesión más opción de compra, pero el Liverpool rechazó la propuesta. Los nerazzurri siguen insistiendo porque ven en Jones el refuerzo perfecto para su plantilla campeona.
Para elevar su oferta, Inter espera activar una cadena de fichajes, especialmente la venta de Davide Frattesi a la Premier League. Si no consigue esos fondos, Jones cumplirá su último año en Merseyside.