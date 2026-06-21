El Liverpool rechaza la segunda oferta del Inter por Curtis Jones y se mantiene firme en su precio de venta de 35 millones de libras

El Liverpool ha rechazado una oferta verbal de unos 25 millones de euros (21,7 millones de libras; 28,7 millones de dólares) del Inter por Jones, según The Athletic. Es el segundo intento del campeón de la Serie A para fichar al centrocampista de 25 años este verano, pero la cifra está muy por debajo de la valoración del club de Merseyside.

La propuesta fue rechazada al instante y se les informó de que, a menos que su oferta aumente de forma significativa, no hay margen para un acuerdo. Los responsables de Anfield prefieren arriesgarse a perder a Jones gratis el próximo verano antes que venderlo ahora a un precio reducido.