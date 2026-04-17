Goal.com
En directo
Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traducido por

El Liverpool quiere fichar a un centrocampista de la Premier League por 80 millones de libras, mientras que el futuro de Alexis Mac Allister en Anfield es incierto

Liverpool
A. Mac Allister
A. Wharton
Crystal Palace
Fichajes
Premier League

El Liverpool se ha sumado a la puja por fichar a la estrella del Crystal Palace, Adam Wharton, para renovar el centro del campo de cara a la próxima temporada. Los Reds podrían perder a varios jugadores clave, entre ellos Alexis Mac Allister, y buscan refuerzos.

  • Gran interés por Wharton, la estrella del Palace

    Según talkSPORT, Liverpool se suma a la puja por Wharton, internacional inglés de 22 años que ha despegado en Selhurst Park. Crystal Palace pediría al menos 80 millones de libras por él.

    El equipo de Arne Slot busca refuerzos para el centro del campo, pues el futuro de varios jugadores aún es incierto. Aunque Ryan Gravenberch y Dominik Szoboszlai ya son fijos en el once, los directores deportivos Richard Hughes y Michael Edwards quieren seguir elevando el nivel técnico del plantel.

    • Anuncios
  • Tottenham Hotspur v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    La incertidumbre sobre Mac Allister y Jones

    El interés del Liverpool en Wharton crece por la incertidumbre sobre Mac Allister: el campeón mundial fue clave en el título de la Premier, pero este curso no ha brillado. Con solo dos años de contrato restante, los Reds deben planificar su futuro.

    Además, el canterano Curtis Jones podría marcharse pronto, ya que el Inter —que ya mostró interés en invierno— podría volver a intentar ficharlo este verano. La serenidad y solidez de Wharton en la posesión lo convierten en el candidato ideal para cubrir cualquier posible vacío.

  • El Manchester United y el Real Madrid se enfrentan

    Fichar a Wharton no será fácil para el club de Merseyside, pues su archirrival, el Manchester United, también lo quiere. Los «Diablos Rojos» planean renovar el mediocampo tras la salida de Casemiro y con Bruno Fernandes a un año de acabar su contrato. Además, el Real Madrid también sigue al jugador.

  • England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    El Palace, decidido a mantenerse firme

    Aunque el jugador quiere probar un nivel superior, el Crystal Palace quiere retener a Wharton. Tras las salidas de Michael Olise, Eberechi Eze y Marc Guehi, el club londinense no quiere perder a otra estrella a menos que se pague su alta valoración.

Premier League
Everton crest
Everton
EVE
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Premier League
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
West Ham crest
West Ham
WHU