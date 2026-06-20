Getty Images Sport
Traducido por
El Liverpool presentará una megaoferta de 86 millones de libras por la estrella del RB Leipzig, Yan Diomande, tras el rechazo de su primera oferta
Los Reds, listos para batir récords de fichajes
Según el Liverpool Echo, el Liverpool quiere fichar a Diomande por 86 millones de libras (100 millones de euros), lo que lo convertiría en uno de los traspasos más caros del club. Las conversaciones con el RB Leipzig se intensificaron el jueves, cuando los Reds buscaron reforzar su ataque con la nueva dirección técnica.
Pese a las astronómicas cifras que se barajan, informaciones de Alemania apuntan a que una primera oferta ya ha sido rechazada. El Leipzig quiere retener al jugador de 19 años y presiona para que firme un nuevo contrato con una cláusula de rescisión considerable.
- Getty Images
El Leipzig se mantiene firme para conseguir una cantidad mayor
Aunque la relación entre Liverpool y Leipzig es sólida —tras los fichajes de Naby Keita, Ibrahima Konaté y Dominik Szoboszlai—, el club alemán se muestra inflexible. Se asegura que piden unos 130 millones de euros (112 millones de libras) para considerar la venta de su estrella.
Si el Liverpool paga esa cifra, Diomande será el tercer fichaje más caro de Anfield, solo superado por Florian Wirtz (116 millones de libras en 2025) y Alexander Isak (125 millones, Newcastle United, septiembre pasado).
La vida después de Mohamed Salah
El interés por Diomande surge de la necesidad de reemplazar a Salah a largo plazo. El egipcio anunció en marzo que dejará el club al final de esta temporada, tras liderar la clasificación de goleadores en ocho de sus nueve campañas.
El nuevo técnico, Andoni Iraola, que reemplazó a Arne Slot, ya reestructura la plantilla y aprueba un estilo más agresivo y ofensivo, donde el perfil de Diomande —12 goles y nueve asistencias en 33 partidos la temporada pasada— encaja a la perfección. El joven brilló en la victoria de Costa de Marfil sobre Ecuador en el Mundial a principios de esta semana y ahora se prepara para enfrentar a la Alemania de Wirtz el sábado en Toronto.
- Getty Images
La competencia de los gigantes europeos
Liverpool no es el único interesado en el exjugador del Leganés; el París Saint-Germain, campeón de Europa, también lo sigue. Sin embargo, los Reds creen haber avanzado más en las negociaciones con su agencia, Roc Nation Sports, y pueden ofrecerle un camino más claro hacia la titularidad que el gigante francés, repleto de talento.
Aunque se valoran alternativas como Yankuba Minteh y Matías Fernández-Pardo, Diomande sigue siendo el objetivo principal. Tras pagar 34,5 millones de libras por Víctor Muñoz, procedente del Osasuna, la directiva de Anfield quiere fichar al marfileño para mantener la competitividad la próxima temporada.