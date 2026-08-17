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El Liverpool presenta una oferta mejorada de 135 millones de euros al PSG por Bradley Barcola tras su ausencia ante el Lens
El Liverpool lanza una oferta mejorada por Barcola
El Liverpool ha presentado una oferta mejorada de 135 millones de euros al PSG para fichar al extremo Barcola, según Foot01. El internacional francés se quedó completamente fuera de la convocatoria del Paris Saint-Germain para el partido contra el Lens por decisión de Luis Enrique, lo que señala un avance importante en las negociaciones en curso por el traspaso.
El exatacante del Lyon mantiene un firme deseo de completar su traspaso al Liverpool durante el actual mercado de fichajes. Después de haber presentado anteriormente propuestas que apenas superaban los 100 millones de euros, el club inglés ha aumentado ahora de forma significativa su oferta económica en un intento de convencer al presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, para que autorice la venta.
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El PSG contempla una valoración reducida
La decisión del Liverpool de aumentar su paquete económico se habría visto reforzada por la entrada del jefe de Amazon en la estructura de capital del club. En lugar de rechazar de inmediato la propuesta de 135 millones de euros, los ejecutivos del PSG están estudiando ahora activamente la oferta.
Aunque Enrique se negó a hablar públicamente sobre el futuro inmediato del extremo, su contundente decisión de dejar fuera al jugador contra el Lens envió un mensaje significativo. El PSG manejaba originalmente una valoración interna de casi 150 millones de euros por Barcola, pero las altas esferas de París están contemplando ahora una cifra menor para encontrar una solución adecuada y evitar repetir un culebrón similar a la salida de Kylian Mbappe.
Descartado el interés del Arsenal
Las especulaciones sobre el interés de otro club de la Premier League también han sido aclaradas por informaciones de la prensa inglesa. Aunque el Arsenal ha sido vinculado con el extremo, un traspaso al Emirates Stadium queda descartado como una posibilidad realista.
El Arsenal está interesado en el jugador, pero todavía no se han producido conversaciones entre clubes y un acuerdo parece poco probable en este momento debido al avanzado estado de las negociaciones entre el Liverpool y los dobles campeones de la Champions League.
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Las negociaciones avanzadas, cerca de concluir
El PSG estudia ahora con cautela si ajusta sus pretensiones económicas para facilitar una salida sin contratiempos a un jugador que siempre se ha comportado bien en el club. Con las negociaciones avanzadas entre el Liverpool y el PSG progresando, el traspaso parece más cerca que nunca de materializarse. El Liverpool tratará de cerrar el acuerdo en los próximos días, mientras ambos clubes aspiran a poner fin a uno de los culebrones de mercado más mediáticos del verano.
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