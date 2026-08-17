El Liverpool presenta una oferta mejorada de 135 millones de euros al PSG por Bradley Barcola tras su ausencia ante el Lens

El Liverpool ha presentado una oferta mejorada de 135 millones de euros al PSG para fichar al extremo Barcola, según Foot01. El internacional francés se quedó completamente fuera de la convocatoria del Paris Saint-Germain para el partido contra el Lens por decisión de Luis Enrique, lo que señala un avance importante en las negociaciones en curso por el traspaso.

El exatacante del Lyon mantiene un firme deseo de completar su traspaso al Liverpool durante el actual mercado de fichajes. Después de haber presentado anteriormente propuestas que apenas superaban los 100 millones de euros, el club inglés ha aumentado ahora de forma significativa su oferta económica en un intento de convencer al presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, para que autorice la venta.