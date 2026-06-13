La pasada temporada fue irregular para Ngumoha: debutó en la FA Cup 2024-25, marcó dos goles y dio una asistencia en 29 partidos, en la que fue la última campaña de Arne Slot como técnico. Su talento no se duda, pero se rumoreaba frustración por sus pocos minutos con Slot. La llegada de Andoni Iraola puede ser un punto de inflexión: con contrato hasta 2028, Ngumoha ahora entra en una plantilla que el nuevo técnico evaluará y en la que los jóvenes tendrán más oportunidades.

Además, debutó con la selección absoluta de Inglaterra en la victoria por 1-0 ante Nueva Zelanda en la preparación para el Mundial, aunque no viajará al torneo. Su valor nunca ha sido tan alto. Para Iraola, el veloz extremo es pieza clave de su proyecto, siempre que el club acalle los rumores de traspasos.