El Liverpool prepara una nueva oferta por Bradley Barcola mientras la actividad del Paris Saint-Germain despeja el camino para un traspaso de 145 millones de libras esterlinas

El Liverpool se dispone a presentar una nueva oferta por Barcola la próxima semana, y en el club de la Premier League crece la confianza en poder cerrar un acuerdo. La entidad de Merseyside ha mantenido conversaciones con el Paris Saint-Germain durante todo el verano, pero ahora un avance parece más cerca que nunca tras la confirmación del PSG del fichaje de Mika Godts procedente del Ajax.

La operación por el joven extremo belga, que podría alcanzar los 47 millones de libras, se considera un preludio directo de la salida de Barcola del Parque de los Príncipes.

La llegada de Godts añade aún más competencia a una delantera del PSG ya saturada, en la que figuran jugadores como Khvicha Kvaratskhelia y Desire Doue. Según se informa, esta llegada de talento ha convencido a la cúpula del Liverpool de que la operación puede cerrarse, pese a las fricciones previas en torno a la valoración del jugador.

Aunque el gigante francés se ha mantenido firme en una tasación de alrededor de 145 millones de libras, la necesidad de equilibrar la plantilla y el deseo del jugador de tener minutos garantizados en el primer equipo podrían forzar un compromiso en los próximos días.