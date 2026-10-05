El Liverpool ha convertido al lateral de Brentford Kayode en un objetivo prioritario de cara a 2027, con el internacional italiano, muy bien valorado, firmemente en su radar. Según CaughtOffside, el club de Merseyside también sigue activamente a su compañero Schade mientras estudia lanzar una gran doble operación.

Kayode ha sido una revelación desde que cambió la Fiorentina por el oeste de Londres en calidad de cedido inicialmente en enero de 2025. Tras un traspaso permanente por 15 millones de libras ese verano, el jugador de 22 años se ha consolidado como uno de los defensas más fiables de la Premier League. Aunque Arsenal y Tottenham también siguen de cerca al versátil lateral derecho, es el Liverpool quien está mostrando el interés más fuerte.