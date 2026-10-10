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El Liverpool prepara un sorprendente golpe de 60 millones de libras por un defensa del Barcelona sin sitio
El Liverpool sigue de cerca a una estrella del Barça sin protagonismo
El Liverpool se ha puesto en máxima alerta ante la posible disponibilidad del defensa del Barcelona Kounde. Según Football Insider, el club de la Premier League ha sido informado de que una oferta de 60 millones de libras (71 millones de euros) podría ser suficiente para hacerse con sus servicios.
El francés ha visto cómo su estatus en el Barça se ha debilitado de forma significativa en los últimos meses. Considerado en su día un activo intocable, el defensa afronta ahora un futuro incierto bajo la dirección del técnico Flick.
Aunque 60 millones de libras siguen siendo un importante compromiso financiero, el establecimiento de un precio de salida claro supone un gran avance. Es una señal de la disposición del Barça a negociar por un jugador que antes parecía completamente fuera del mercado.
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Kounde sufre un drástico descenso de minutos
La situación de Kounde en Cataluña se ha deteriorado rápidamente durante la presente campaña. El futbolista de 27 años solo ha participado hasta ahora en cuatro partidos de Liga esta temporada. Aún más preocupante para el internacional francés es su reciente etapa en el banquillo. Ha permanecido sentado como suplente sin jugar en los tres últimos encuentros ligueros del Barcelona.
Esta alarmante falta de minutos ha alimentado inevitablemente las especulaciones sobre un traspaso. Además, las conocidas limitaciones financieras y salariales del Barcelona convierten a Kounde en un firme candidato a ser sacrificado para cuadrar las cuentas.
Análisis de la crisis de lesiones defensivas del Liverpool
Desde su llegada procedente del Sevilla en 2022, Kounde ha gozado de una gran consideración en el Barcelona y ha disputado 193 partidos con el club. Su capacidad para rendir con solvencia tanto como lateral derecho como central le convierte en una opción muy atractiva para posibles pretendientes.
El interés del Liverpool llega en un momento en el que el club afronta serias incertidumbres en el lado derecho de su defensa. Según se informa, Conor Bradley estará de baja hasta el próximo año por lesión, mientras que Jeremie Frimpong está teniendo dificultades para causar un impacto convincente.
Además, Ronald Araujo llegó cedido por el Barcelona durante el verano, pero el Liverpool aún no ha decidido su futuro a largo plazo. Con Joe Gomez también en disposición de dejar Anfield al final de la temporada, se necesitan refuerzos con urgencia.
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Sopesando una enorme inversión de 60 millones de libras
A pesar del claro interés, por ahora no se han producido negociaciones formales entre el Liverpool y el Barcelona. La cúpula de Anfield debe determinar ahora si gastar 60 millones de libras en Kounde es la solución más inteligente para sus dilemas defensivos. Sin embargo, el panorama de este posible traspaso ha cambiado de forma innegable. El papel reducido de Kounde con Flick ha generado una oportunidad real en el mercado.
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