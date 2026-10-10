El Liverpool se ha puesto en máxima alerta ante la posible disponibilidad del defensa del Barcelona Kounde. Según Football Insider, el club de la Premier League ha sido informado de que una oferta de 60 millones de libras (71 millones de euros) podría ser suficiente para hacerse con sus servicios.

El francés ha visto cómo su estatus en el Barça se ha debilitado de forma significativa en los últimos meses. Considerado en su día un activo intocable, el defensa afronta ahora un futuro incierto bajo la dirección del técnico Flick.

Aunque 60 millones de libras siguen siendo un importante compromiso financiero, el establecimiento de un precio de salida claro supone un gran avance. Es una señal de la disposición del Barça a negociar por un jugador que antes parecía completamente fuera del mercado.