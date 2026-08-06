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El Liverpool prepara un sensacional movimiento por el héroe de Inglaterra en el Mundial mientras el Tottenham le pone precio
Iraola apunta a refuerzos defensivos
Según informa The Sun, el técnico del Liverpool, Andoni Iraola, está peinando el mercado en busca de nuevo talento para reforzar su línea defensiva, y Spence se ha convertido en un objetivo prioritario. Tras un periodo de altibajos en el norte de Londres que incluyó varias cesiones en el Rennes, el Leeds United y el Genoa, el jugador de 25 años por fin encontró su ritmo en el Tottenham Hotspur Stadium durante el tramo final de la campaña 2025-26.
El Liverpool sigue ahora de cerca la situación, listo para lanzarse a por él si surge la oportunidad adecuada antes de que se cierre el mercado de fichajes. El Liverpool se enfrenta a una dura competencia por su fichaje, pero el atractivo de trabajar a las órdenes de Iraola podría resultar decisivo.
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El Tottenham fija un precio de salida descomunal
A pesar de sus exhibiciones en la escena internacional, el futuro de Spence en el Tottenham sigue rodeado de incertidumbre bajo las órdenes de Roberto De Zerbi. El informe sugiere que el técnico italiano prefiere a Pedro Porro y Andy Robertson como sus principales opciones para los laterales, lo que deja la puerta entreabierta a una posible salida. Sin embargo, el Tottenham no está dispuesto a dejar salir barato a uno de sus activos, especialmente después de que su valor se disparara durante el verano.
El lateral firmó una ampliación de contrato el pasado agosto que le vincula al club hasta junio de 2028, lo que da al Tottenham una posición sólida en la negociación. Se afirma que el Tottenham está «abierto» a la posibilidad de vender a Spence y estaría dispuesto a negociar si recibe una oferta adecuada en torno a los 35 millones de libras.
El Inter lidera la carrera
La operación de Liverpool se complica aún más por el serio interés desde Italia, concretamente desde la mitad azul de Milán. El Inter ha identificado al internacional inglés como un objetivo prioritario para reforzar la posición de lateral tras sus actuaciones en la escena global. El conjunto nerazzurro está desesperado por encontrar un sustituto a largo plazo para Denzel Dumfries, que recientemente se marchó al Real Madrid, y considera que Spence encaja a la perfección en el sistema de Cristian Chivu.
El gigante italiano ya ha mantenido conversaciones con los representantes del jugador y, según se informa, está dispuesto a aumentar su presupuesto inicial para imponerse a la competencia de Anfield. La cúpula del Inter, incluidos Beppe Marotta y Piero Ausilio, teme que su creciente proyección solo haga que su precio siga subiendo.
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Se avecina una decisión para el lateral.
A medida que se acerca la nueva temporada de la Premier League, Spence recibió unas vacaciones ampliadas después de ayudar a Inglaterra a asegurarse el tercer puesto en el Mundial. El defensa no participó en la gira de pretemporada del Tottenham por Nueva Zelanda y Australia, y se perdió partidos ante equipos como Auckland FC y Sydney FC.
Según se informa, el jugador ve con buenos ojos la idea de regresar a Italia, donde disfrutó de una etapa exitosa en el Genoa, pero el atractivo de un club como el Liverpool sigue siendo un factor importante. Con el cierre del mercado de fichajes cada vez más cerca, la carrera por una de las estrellas inglesas que más ha progresado está entrando en ebullición.
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