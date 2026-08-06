Según informa The Sun, el técnico del Liverpool, Andoni Iraola, está peinando el mercado en busca de nuevo talento para reforzar su línea defensiva, y Spence se ha convertido en un objetivo prioritario. Tras un periodo de altibajos en el norte de Londres que incluyó varias cesiones en el Rennes, el Leeds United y el Genoa, el jugador de 25 años por fin encontró su ritmo en el Tottenham Hotspur Stadium durante el tramo final de la campaña 2025-26.

El Liverpool sigue ahora de cerca la situación, listo para lanzarse a por él si surge la oportunidad adecuada antes de que se cierre el mercado de fichajes. El Liverpool se enfrenta a una dura competencia por su fichaje, pero el atractivo de trabajar a las órdenes de Iraola podría resultar decisivo.



