Liverpool sigue de cerca a la joven promesa mexicana Mora mientras se acerca a un posible traslado a Europa el próximo verano. El mediapunta de 17 años ha despertado un gran interés entre varios de los clubes más importantes del continente.

El club de la Premier League está siguiendo activamente su evolución en el Club Tijuana. Según Football Insider, un traspaso en enero se considera complicado, lo que hace mucho más probable una salida en verano. Según se informa, el conjunto de la Liga MX planea desprenderse de su activo más valioso al final de la temporada actual. Este calendario le da al Liverpool la oportunidad de planificar cuidadosamente su estrategia por el adolescente.