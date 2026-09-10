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El Liverpool, pendiente del estado físico de Cody Gakpo tras una frustrante nueva doble alerta por lesión
Gakpo se pierde el choque contra el Atlético
El Liverpool se vio obligado a afrontar su estreno en la fase de liga de la Champions League contra el Atletico sin contar con los servicios de Gakpo. El neerlandés estuvo completamente ausente de la convocatoria tras perderse la crucial sesión de entrenamiento del martes.
El entrenador Iraola confirmó más tarde que el atacante sufrió molestias en ambos aductores tras su anterior partido completo. Aunque el cuerpo técnico no considera que se trate de una lesión grave y de larga duración, las molestias fueron lo bastante intensas como para dejarle completamente fuera del partido, que el Liverpool ganó por 2-1.
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Iraola explica la ausencia de Gakpo
A pesar del frustrante contratiempo entre semana, el entrenador del Liverpool sigue siendo optimista con respecto al estado físico general de Gakpo de cara a lo que viene. Sin embargo, el extraordinariamente escaso tiempo de recuperación antes de los próximos partidos del fin de semana ha generado un importante quebradero de cabeza para el cuerpo técnico.
«No lo sé [si estará de vuelta para el Fulham]. Espero que sí, pero no lo sé. No tiene una lesión propiamente dicha, pero el otro día terminó con molestias en ambos aductores», declaró Iraola en la página web oficial del club.
«Esperábamos contar con él hoy, [pero] no ha sido posible. No es gran cosa, pero el problema es que volvemos a jugar aquí dentro de dos días y medio».
El sensacional estado de forma, frenado por pequeñas molestias
La ausencia de Gakpo interrumpe un inicio de campaña realmente fulgurante a las órdenes de su nuevo entrenador. El dinámico atacante ya suma un gol y unas impresionantes tres asistencias en solo sus tres primeros partidos de la temporada.
Su reciente y eléctrica forma incluyó jugar los 90 minutos completos el viernes por la noche. En esa dominante actuación, asistió dos veces a su compañero Alexander Isak para ayudar al Liverpool a asegurar una cómoda victoria por 2-0 sobre el Ipswich Town.
Reconociendo el exigente desgaste físico de su plantilla, Iraola señaló: "Creo que ahora es un momento de recuperación en estos dos días. Veremos cómo ha terminado Bradley, cómo está Cody [y] si puede darnos algunos minutos. Si no, Rio, Victor, creo que hoy todo el mundo ha hecho un gran esfuerzo.
"Necesitamos recuperarnos, necesitamos reagruparnos y pensar porque en dos días y medio volvemos a jugar aquí [contra el] Fulham, es otro partido muy importante para nosotros. Así que espero que podamos tener a Cody con nosotros, pero no puedo garantizarlo".
- AFP
Carrera contrarreloj para el Fulham
El Liverpool afronta ahora un giro increíblemente rápido en el calendario, ya que se prepara para recibir al Fulham en la liga en Anfield el sábado. El equipo médico del club tendrá que seguir de cerca la recuperación de Gakpo durante los dos próximos días.
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