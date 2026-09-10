A pesar del frustrante contratiempo entre semana, el entrenador del Liverpool sigue siendo optimista con respecto al estado físico general de Gakpo de cara a lo que viene. Sin embargo, el extraordinariamente escaso tiempo de recuperación antes de los próximos partidos del fin de semana ha generado un importante quebradero de cabeza para el cuerpo técnico.

«No lo sé [si estará de vuelta para el Fulham]. Espero que sí, pero no lo sé. No tiene una lesión propiamente dicha, pero el otro día terminó con molestias en ambos aductores», declaró Iraola en la página web oficial del club.

«Esperábamos contar con él hoy, [pero] no ha sido posible. No es gran cosa, pero el problema es que volvemos a jugar aquí dentro de dos días y medio».