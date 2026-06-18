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El Liverpool ofrece 100 millones de euros por Yan Diomande, mientras el PSG podría quedarse sin la estrella del RB Leipzig
Los gigantes de Anfield ponen a prueba la determinación del Leipzig
El equipo de Andoni Iraola ha presentado una oferta inicial de 100 millones de euros por Diomande: 90 millones garantizados y 10 en variables por objetivos. Según Sky Sports, el club de la Premier busca así reforzar su ataque con uno de los jóvenes talentos más prometedores de Europa.
Según Fabrizio Romano, el RB Leipzig ya rechazó esta primera propuesta. El club alemán pide mucho más: se habla de 120 millones como cifra clave. Mientras, el Leipzig intenta retener al jugador con un aumento y una ampliación de contrato, y espera que el PSG y otros grandes se sumen a la puja; solo una oferta extraordinaria les haría cambiar de idea.
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El PSG va a la zaga en la carrera por el fichaje
El PSG aún no ha presentado oferta formal al Leipzig, pues espera la decisión final de Diomande. Sin embargo, el Liverpool parte con ventaja gracias a una propuesta económica muy atractiva para el joven de 19 años.
Según The Athletic, el PSG ofrece peores condiciones personales al delantero que el Liverpool, que lidera la carrera pero mantiene otras opciones por si falla el fichaje.
El Leipzig está dispuesto a todo para retener a su estrella en ascenso, Diomande
La directiva del Red Bull Arena no siente presión por sacar provecho de su valioso activo, pieza clave del ataque. El club alemán quiere que Diomande se quede y trabaja en renovarle el contrato.
Su valor de mercado se ha disparado tras una destacada temporada en la Bundesliga con el Leipzig: marcó 12 goles y dio nueve asistencias en 33 partidos, clave para el tercer puesto y la clasificación a la Liga de Campeones.
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Las hazañas en el Mundial hacen que su precio se dispare
Diomande, que representa a Costa de Marfil en el Mundial, cumplió las expectativas al ser titular en el debut contra Ecuador. El joven de 19 años brilló, aumentó su valor de mercado y mostró su habilidad y velocidad por ambas bandas.
Fue el más peligroso en la cancha y guió a Costa de Marfil a una victoria por 1-0. Atormentó a la defensa ecuatoriana desde ambas bandas con energía y creatividad desbordantes, reflejando el vertiginoso inicio de su carrera profesional.