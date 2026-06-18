El Liverpool ofrece 100 millones de euros por Yan Diomande, mientras el PSG podría quedarse sin la estrella del RB Leipzig

El equipo de Andoni Iraola ha presentado una oferta inicial de 100 millones de euros por Diomande: 90 millones garantizados y 10 en variables por objetivos. Según Sky Sports, el club de la Premier busca así reforzar su ataque con uno de los jóvenes talentos más prometedores de Europa.

Según Fabrizio Romano, el RB Leipzig ya rechazó esta primera propuesta. El club alemán pide mucho más: se habla de 120 millones como cifra clave. Mientras, el Leipzig intenta retener al jugador con un aumento y una ampliación de contrato, y espera que el PSG y otros grandes se sumen a la puja; solo una oferta extraordinaria les haría cambiar de idea.



