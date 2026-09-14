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¡El Liverpool no tiene «NINGUNA OPCIÓN» esta temporada! Emmanuel Petit lanza un veredicto brutal sobre el fichaje de Bradley Barcola por 123 millones de libras y las opciones de los Reds de acabar entre los cuatro primeros
Advierten a Barcola sobre el estilo del PSG
Barcola llegó a Anfield con una enorme reputación y con un precio que podría alcanzar finalmente la asombrosa cifra de 123 millones de libras, lo que le convertiría en el segundo fichaje más caro de la historia del Liverpool. Sin embargo, el exinternacional francés Emmanuel Petit cree que al extremo le espera un pronunciado proceso de adaptación si quiere triunfar bajo los focos de la máxima categoría inglesa.
Petit insiste en que el exjugador del Lyon no puede limitarse a replicar lo que hizo en la Ligue 1. "Bradley Barcola necesita aprender una forma diferente de jugar", dijo Petit a Boyle Sports. "El Paris Saint-Germain juega un tipo de fútbol muy específico. Está en su ADN, cómo responde a la posición del balón, todo es como un automatismo.
"El Liverpool es diferente, pero Barcola les aportará algo que les ha faltado en las dos últimas temporadas: un jugador capaz de conducir el balón, atacar el espacio a la espalda de los defensas, intentar irrumpir en el último tercio y buscar el uno contra uno en todo momento. Ese tipo de jugador puede ser peligroso cada vez que toca el balón".
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La presión mental de 123 millones de libras esterlinas
Aunque Barcola mostró destellos de su talento durante la victoria de entre semana en la Champions League sobre el Atlético de Madrid, la transición a un estilo de juego más físico y directo sigue siendo su mayor obstáculo. Petit cuestionó si el joven posee la fortaleza psicológica necesaria para soportar el escrutinio que acompaña a un traspaso de nueve cifras.
«¿Va a jugar Barcola de la misma manera que jugó en el Paris Saint-Germain? No, porque el Liverpool no juega de la misma manera, pero jugará con esa misma calidad», explicó Petit. «La única pregunta es si tiene la fortaleza mental para sobrellevar el precio de su traspaso. Tendremos que verlo».
Petit añadió: «Ahora tiene la oportunidad de hacer eso en el Liverpool, y necesita causar impacto de inmediato. No pueden esperarle como a Florian Wirtz o Alexander Isak.
«Creo que Barcola es un jugador que se adaptará muy rápido al Liverpool. Eso es lo que pasó en el Paris Saint-Germain cuando dejó el Lyon. Le llevó un par de semanas, pero después ya estaba mostrando su gran calidad».
Descartan a Liverpool y al United
Más allá de las dificultades individuales de Barcola, la perspectiva general para el gigante de Merseyside parece sombría, según la valoración de Petit. El Liverpool ya ha dejado escapar puntos en tres de sus cuatro primeros partidos de la Premier League, una tendencia preocupante para un equipo que terminó quinto la pasada temporada.
«Liverpool y Manchester United no tienen ninguna esperanza esta temporada», comentó sin rodeos el campeón del mundo. «Están encajando demasiados goles, igual que el Chelsea, pero me convencieron aún menos ambos clubes y lo que hicieron en el mercado de fichajes.
«A los dos les faltan jugadores y es difícil ver cómo se les puede considerar favoritos para acabar entre los cuatro primeros, especialmente a ambos a la vez. Puede que peleen por esa última plaza tras Arsenal, Manchester City y Chelsea, pero ese puesto podría ser para otro equipo».
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Una temporada de sufrimiento por delante
El pronóstico pesimista pone de relieve la creciente brecha entre los actuales aspirantes y las potencias tradicionales, que atraviesan una etapa de transición. Aunque Barcola fue incorporado para aportar una nueva dimensión a un ataque que se había vuelto algo previsible, la falta de equilibrio en otras áreas de la plantilla sigue siendo un problema evidente para la jerarquía de Anfield.
Por ahora, la atención sigue centrada en el desarrollo de Barcola y en su capacidad para dejar atrás sus hábitos del PSG en favor de las exigencias de alta intensidad de la Premier League. El extremo tiene las condiciones en bruto para cambiar partidos, pero, como advierte Petit, el aspecto mental del juego será tan importante como su calidad técnica.
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