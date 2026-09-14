Barcola llegó a Anfield con una enorme reputación y con un precio que podría alcanzar finalmente la asombrosa cifra de 123 millones de libras, lo que le convertiría en el segundo fichaje más caro de la historia del Liverpool. Sin embargo, el exinternacional francés Emmanuel Petit cree que al extremo le espera un pronunciado proceso de adaptación si quiere triunfar bajo los focos de la máxima categoría inglesa.

Petit insiste en que el exjugador del Lyon no puede limitarse a replicar lo que hizo en la Ligue 1. "Bradley Barcola necesita aprender una forma diferente de jugar", dijo Petit a Boyle Sports. "El Paris Saint-Germain juega un tipo de fútbol muy específico. Está en su ADN, cómo responde a la posición del balón, todo es como un automatismo.

"El Liverpool es diferente, pero Barcola les aportará algo que les ha faltado en las dos últimas temporadas: un jugador capaz de conducir el balón, atacar el espacio a la espalda de los defensas, intentar irrumpir en el último tercio y buscar el uno contra uno en todo momento. Ese tipo de jugador puede ser peligroso cada vez que toca el balón".