El verano que ha vivido Aleksandar Stankovic ha sido sin duda complicado a nivel emocional. Después de que el Inter recomprara sus derechos federativos, devolviéndolo al club al ejecutar la cláusula de 23 millones incluida en los acuerdos con el Brujas, el hijo de Dejan ha vivido por un lado la emoción de haber llegado por fin al primer equipo del Inter, del que es aficionado desde niño, y por otro la certeza de que hay muchísimos clubes dispuestos a gastar mucho por él.

Entre ellos también estaba el Liverpool, que, como reveló en Inglaterra TeamTalk, no solo intentó lanzarse a por él este verano con el Inter, sino que lo sigue muy de cerca de cara a un nuevo intento en los próximos mercados de fichajes.



