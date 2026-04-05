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Donny Afroni

Traducido por

El Liverpool necesita DOS extremos ingleses para sustituir a la leyenda Mohamed Salah, que se marcha del club

Liverpool
M. Salah
J. Bowen
A. Gordon
West Ham
Newcastle
Premier League

Se ha advertido al Liverpool de que sustituir a Mohamed Salah por un solo jugador es una tarea «imposible». El exextremo de la selección inglesa Chris Waddle afirmó que a los Reds les resultará difícil fichar a un sustituto de Salah, ya que actualmente hay pocos jugadores con las cualidades del delantero. Waddle sugirió que el Liverpool debería fichar a dos jugadores a la vez, como el dúo de los Tres Leones formado por Jarrod Bowen y Anthony Gordon.

  • Salah dejará Anfield al final de la temporada

    El Liverpool se encuentra en una situación crucial, ya que debe hacer frente a la marcha de Salah. El delantero ha confirmado oficialmente que abandonará el club al final de la temporada. A pesar de haber firmado el año pasado una ampliación de contrato que le mantendría en el club hasta 2027, el jugador, de 33 años, ha publicado un emotivo mensaje de despedida dirigido a la afición.

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  • Jarrod Bowen West Ham 2025-26Getty

    Bowen comparado con Salah

    Waddle considera que Bowen es la persona idónea para sustituir a Salah. Bowen, que ha sido fundamental para el West Ham desde su llegada en 2020, tiene la capacidad de marcar goles desde las bandas y, al mismo tiempo, crear ocasiones para sus compañeros.

    «No hay muchos que jueguen como él», declaró Waddle a FruityKing. «Hay muchos extremos. Creo que Jarrod Bowen es lo más parecido que he visto a un jugador como Salah, que marca goles, pero ya se está haciendo mayor. Si el West Ham descendiera, existe la posibilidad de que el Liverpool le sacara partido durante un par de años».

  • Gordon es otra opción

    Otro jugador cuyo fichaje se ha sugerido es Gordon. Aunque la estrella del Newcastle suele jugar principalmente por la banda izquierda, ha demostrado flexibilidad y ganas de desplazarse hacia posiciones más centrales.

    «Anthony Gordon juega en la banda izquierda y creo que ahora preferiría ser un jugador de banda izquierda o un número nueve. Le ha gustado jugar ahí arriba con el Newcastle United, así que no estoy seguro de que vaya a ocupar el puesto de Salah en el Liverpool», continuó Waddle.

    «Estoy seguro de que podría jugar ahí y hacerlo bien, no digo que no pueda, pero es el tipo de jugador al que le gusta correr hacia los espacios por la banda izquierda cuando está despejada. He visto muchos partidos en los que el equipo contrario ha cambiado a un jugador o ha modificado el sistema debido a lo peligroso que se ha mostrado Anthony Gordon por la izquierda, así que, ¿por qué desperdiciar eso?».

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    La difícil tarea de encontrar un sucesor

    Sin embargo, el problema que nos ocupa es complejo. La marcha de un jugador del calibre de Salah requiere una reflexión y una planificación minuciosas. A pesar de esos dos nombres, Waddle admite que no es fácil conseguir un jugador del calibre de Salah.

    «No he visto a muchos jugadores capaces de marcar tantos goles como Salah. Hay muchos jugadores que pueden crear más ocasiones y hacer algunas cosas mejor que Salah con el balón, pero no he visto a ningún jugador que pudiera hacer exactamente lo que Salah ha hecho por el Liverpool», concluyó Waddle.