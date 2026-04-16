El Liverpool lidera la carrera para fichar al defensa del Bournemouth Marcos Senesi, por delante del Manchester United y el Chelsea

Manchester United y Chelsea mostraron interés en el exjugador del Feyenoord, pero ambos han desistido. El United busca un perfil de defensa más joven y con otras características tácticas, por lo que Senesi ya no encaja. En cambio, los Red Devils se centran en objetivos como Murillo, del Nottingham Forest.

El Chelsea ha llegado a una conclusión similar, aunque por motivos distintos: se dice que los Blues reevalúan su abultada plantilla y buscan más fuerza física, lo que les ha llevado a mirar a otros jugadores.