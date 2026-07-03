El Liverpool inaugura un monumento en memoria de Diogo Jota y André Silva en Anfield, víspera del primer aniversario de sus trágicas muertes

El monumento se inauguró durante el primer aniversario del accidente de tráfico en España en el que murieron Jota y Silva. El club lo definió como un símbolo permanente de amor, unidad y recuerdo, y un lugar para que los aficionados reflexionen y rindan homenaje.

«El Liverpool FC se detiene hoy para recordar a Diogo Jota y André Silva», indica el comunicado oficial. «El 3 de julio se cumple el primer aniversario del trágico accidente de tráfico en España en el que fallecieron el delantero y su hermano.

Se ha inaugurado un nuevo y conmovedor monumento en su honor en la 97 Avenue, junto al estadio, que ofrece un espacio permanente para el recuerdo y la reflexión.

El club retiró de inmediato la camiseta número 20 que Diogo lució con orgullo. Siempre será nuestro 20, nuestro chico de Portugal».







