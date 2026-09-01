El principal escollo de la operación fue la insistencia del Chelsea en una desvinculación total para el exdefensa del Lyon. Mientras que el Liverpool solo estaba interesado en una solución temporal para sus problemas de fondo de armario, el Chelsea no estaba dispuesto a dejar salir a Gusto sin un compromiso importante a largo plazo por parte del club comprador. Este choque de posturas acabó de hecho con cualquier esperanza de que el jugador completara el movimiento desde el oeste de Londres al noroeste antes de la fecha límite de las 23:00.

En concreto, el Liverpool solo estaba dispuesto a contemplar una cesión simple para el internacional francés, pero el Chelsea solo autorizaría su salida si implicaba un traspaso permanente. Según se informó, el Liverpool no pudo financiar una operación definitiva por Gusto en este momento, tras haber comprometido ya recursos sustanciales en otras zonas de su plantilla.