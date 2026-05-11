El Liverpool ha compartido imágenes del monumento en honor a Diogo Jota y André Silva, que se colocará en la 97 Avenue, frente a Anfield

El club ha presentado el diseño de «Forever 20», una escultura permanente cerca de la tribuna principal. Se instalará en la 97 Avenue, donde los aficionados dejaron bufandas, pancartas y flores tras el accidente en España que costó la vida a los hermanos.

Su pieza central es un corazón en movimiento, alusión directa a la celebración de Jota tras marcar. El diseño se disfruta desde varios ángulos: según se mire, aparece el 20 de Jota o el 30 de Silva.











