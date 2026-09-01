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El Liverpool fracasa en su intento de última hora, en el último día del mercado, de lograr la cesión del defensa del Chelsea Malo Gusto
Drama del último día del mercado en Anfield
Según el periodista Fabrice Hawkins, el Liverpool lanzó un intento de última hora en el último día del mercado para fichar a Gusto como cedido. El club de Merseyside quería añadir al lateral derecho de 23 años a la plantilla de Andoni Iraola para aportar profundidad de calidad y competencia.
Sin embargo, la operación terminó sin éxito porque los dos clubes no pudieron ponerse de acuerdo sobre la estructura fundamental del acuerdo. El Liverpool solo estaba dispuesto a negociar una cesión simple, sin obligación de compra al final de la campaña. En líneas generales, el club ha tenido un verano tranquilo, pero sí cerró los fichajes de Jeremy Jacquet, Victor Munoz, Ronald Araujo y Bradley Barcola antes de que se cerrara el mercado.
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Los obstáculos económicos bloquean el traspaso definitivo
El Chelsea no estaba dispuesto a aceptar una salida temporal de Gusto y, en su lugar, presionó para una venta permanente. Según se informó, el club londinense había tasado al defensa en aproximadamente 75 millones de libras a principios de verano, cuando el Manchester City mostró interés.
El Liverpool se mostró reacio a comprometerse con un acuerdo de ese tipo y no pudo financiar una operación permanente de esa magnitud, después de haber destinado ya recursos a otros frentes.
El choque de posturas hizo imposible una ruptura limpia, poniendo fin de hecho a cualquier esperanza de que Gusto completara el cambio. El Chelsea ha dejado claro que solo autorizaría su salida si implicaba un importante compromiso financiero a largo plazo por parte del club comprador.
Xabi Alonso confía en su lateral derecho
El fracaso del traspaso significa que Gusto seguirá en Stamford Bridge, donde el entrenador Xabi Alonso ya ha subrayado su importancia para el equipo. El francés fue titular en las dos victorias de la Premier League ante Fulham y Brighton en las últimas dos semanas. Gusto también entró en el once inicial en la victoria de la Carabao Cup contra el Luton.
Ha impresionado por su potencia física desde su llegada a Inglaterra y sigue encajando a la perfección en el planteamiento táctico de Alonso. Ahora se espera que el defensa vuelva a ser titular cuando el Chelsea se mida hoy al vigente campeón, el Arsenal, en la Premier League.
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¿Qué le espera ahora al Liverpool?
Con el fracaso del acuerdo en el último día del mercado, el Liverpool debe afrontar ahora la primera mitad de la temporada con sus actuales opciones defensivas. Iraola dependerá en gran medida de Jeremie Frimpong como su lateral derecho titular. El técnico también espera que Conor Bradley pueda recuperarse rápidamente de una lesión de rodilla sufrida en enero, a medida que el calendario se cargue cada vez más con compromisos nacionales y europeos.
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