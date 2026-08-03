El Liverpool fija una postura firme sobre el traspaso de Cody Gakpo mientras se intensifica el interés del Tottenham

El Liverpool no tiene intención de autorizar la salida de Gakpo este verano, a pesar del creciente interés del Tottenham, según talkSPORT. El delantero de 27 años se ha convertido en un objetivo prioritario para Roberto De Zerbi, ya que el italiano busca continuar con su agresiva reestructuración de la plantilla del Tottenham. Sin embargo, el Liverpool ha dejado claro que el internacional neerlandés sigue siendo una parte fundamental de sus planes con Iraola. Con un contrato que expira en 2030, el Liverpool está en una posición negociadora fuerte y tiene muy poco interés en perder a un miembro experimentado de su línea ofensiva.

Las informaciones apuntaban a que el Tottenham estaba dispuesto a poner a prueba la firmeza del Liverpool con un importante paquete económico, y señalaban que el club de Anfield probablemente exigiría una cifra cercana a los 70 millones de libras por Gakpo. Aunque esa cantidad representaría un beneficio considerable respecto al importe inicial pagado al PSV Eindhoven, el proyecto deportivo en Anfield tiene actualmente prioridad sobre un beneficio financiero inmediato.







