El Liverpool está en una posición privilegiada para fichar a Yan Diomande, su principal objetivo de mercado, tras conocerse la posible cifra de traspaso del jugador del RB Leipzig

El delantero, ajeno a las negociaciones de sus representantes, admitió que ser vinculado con los clubes más prestigiosos del mundo es un gran estímulo profesional.

Al referirse a las especulaciones sobre su futuro a largo plazo, Diomande dijo: «Que hablen de ti como opción para Chelsea o Real Madrid te hace sentir feliz y motivado para dar más. No pienso demasiado en ello porque mi atención se centra en el campo; mi trabajo es jugar al fútbol y eso lo resuelve todo, pero me motiva mucho ver que la gente habla de mí».