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¡El Liverpool ESTÁ DISPUESTO a escuchar ofertas por Mohamed Salah este verano! El exjugador de los Reds explica esta audaz afirmación sobre el mercado de fichajes, mientras el delantero egipcio vuelve a quedarse en el banquillo
¿Cuántos goles ha marcado Salah esta temporada?
Salah puso fin a las intensas especulaciones sobre su futuro al firmar un nuevo contrato en abril de 2025. En ese momento, iba camino de conseguir su segundo título de la Premier League, su cuarta Bota de Oro y su tercer premio al Jugador del Año de la PFA.
Apenas unos meses después, se planteaban serias dudas sobre cuánto tiempo más permanecería el jugador de 33 años en Anfield. Los rumores sobre el interés de la Liga Profesional de Arabia Saudí no cesan, mientras que se atribuye a equipos de la MLS el interés por este icono de la actualidad.
Salah ha visto cómo sus altos estándares bajaban esta temporada, hasta el punto de que solo ha visto puerta en nueve ocasiones en 33 partidos. Solo ha marcado un gol en la Premier League desde el 1 de noviembre. En lugar de dejar que se le acabe el contrato y se marche finalmente a coste cero, ¿podría el Liverpool plantearse una venta?
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¿Escuchará el Liverpool ofertas por Salah durante el mercado de fichajes de verano?
Cuando se le planteó esa pregunta a Heskey, el exdelantero de los Reds —en colaboración con Betinia— declaró a GOAL: «Siempre se escucharán las ofertas, pase lo que pase. Nunca pensamos que [Luis] Díaz se fuera a marchar. Lo analizaron y dijeron: “De acuerdo”. Siempre se estudiarán las ofertas.
«La única cuestión es: ¿a dónde vas después de Mohamed Salah? ¿Y cómo queda todo tras la marcha de Mohamed Salah? Porque hemos tenido suerte. Hemos tenido la suerte de contar con alguien capaz de crear más de 30 goles cada temporada, y eso es increíble.
«Obviamente, ahora mismo esto es un poco anómalo, pero volverá a estar en su mejor momento. Y él también tiene que creerlo. La cuestión es que está muy bien que yo diga que volverá, pero él también tiene que creerlo. No es un interruptor que simplemente se apaga. Aún así, puedes rendir bien».
Salah vuelve a quedarse en el banquillo tras sus recientes críticas al Liverpool
Salah empezó a generar rumores sobre su posible salida en diciembre, tras lanzar un duro ataque contra el Liverpool, en el que acusó al club de «tirarle a los leones». A este jugador de probada eficacia no le hizo ninguna gracia tener que sentarse en el banquillo.
Volvió a encontrarse en esa situación en el último partido de los Reds, que empataron a 1-1 en la Premier League contra el Tottenham. La falta de resultados ha llevado a Arne Slot a reorganizar su plantilla y a dar una oportunidad al joven prodigio de 17 años Rio Ngumoha para que demuestre su valía.
El Liverpool también podría estar buscando que Salah recargue las pilas, tras un comienzo de 2026 muy ajetreado que también incluyó su participación en la Copa Africana de Naciones, pero él tendría pocos argumentos que esgrimir si se le impone otro periodo de descanso forzoso.
Al ser preguntado sobre la situación actual de Salah, Heskey dijo: «Cuando dices que se quedó en el banquillo el fin de semana, hay que tener en cuenta que tienen partido de la Liga de Campeones entre semana. ¿Podría haber sido esa la razón para dejarlo en el banquillo?
«Pero partiremos de la base de que probablemente no esté en su mejor forma en este momento, pero sigue siendo Mohamed Salah. Hay ciertos jugadores que, cuando los ves en la alineación, ya suponen una amenaza. Ya te surgen dudas. Mohamed Salah era uno de ellos.
«Lo único es que ahora necesitamos que vuelva a ser el Mohamed Salah que conocemos y amamos. Incluso cuando salió contra el Tottenham, siguió creando ocasiones a medias. Solo necesitamos que vuelva a ser ese Mohamed Salah que sabemos que es capaz de ser».
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Calendario del Liverpool 2025-26: ahora toca la Liga de Campeones
El Liverpool, que ocupa la quinta posición en la clasificación de la Premier League a medida que se acerca el final de una difícil defensa del título en la temporada 2025-26, volverá a la acción europea el miércoles, cuando dispute el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Galatasaray, uno de los grandes de Turquía. El equipo de Slot parte con un 1-0 en contra en el marcador global y tiene mucho trabajo por delante para alcanzar los cuartos de final.
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