Según «The Athletic», el Liverpool fichará a Martínez, internacional juvenil colombiano, por unas 750 000 libras. El centrocampista ofensivo de 17 años ya está en Merseyside para cerrar el traspaso, pero se incorporará en verano.

Permanecerá en Atlético Nacional esta temporada para seguir creciendo en un entorno familiar, aunque Liverpool supervisará su entrenamiento. Esta paciencia le brindará experiencia antes de saltar al fútbol inglés.