Getty Images Sport
Traducido por
El Liverpool está a punto de fichar a un joven de uno de los grandes clubes colombianos
El Liverpool está a punto de cerrar un acuerdo por valor de 750 000 libras
Según «The Athletic», el Liverpool fichará a Martínez, internacional juvenil colombiano, por unas 750 000 libras. El centrocampista ofensivo de 17 años ya está en Merseyside para cerrar el traspaso, pero se incorporará en verano.
Permanecerá en Atlético Nacional esta temporada para seguir creciendo en un entorno familiar, aunque Liverpool supervisará su entrenamiento. Esta paciencia le brindará experiencia antes de saltar al fútbol inglés.
- Getty Images Sport
La misión de exploración da sus frutos en Colombia
El joven llamó la atención de los ojeadores del club por sus actuaciones con Colombia en el Sudamericano Sub-17 de abril. Martínez brilló durante el torneo, que Colombia cerró venciendo a Argentina en la final y ganando el título.
El fichaje fue posible gracias a un trabajo en equipo: el veterano ojeador de Sudamérica, Fernando Troiani, el responsable de reclutamiento de la cantera, Chris Dowling, y el director de talento global, Matt Newberry, coordinaron esfuerzos para cerrar la incorporación.
Construir con vistas al futuro a largo plazo
Aunque el fichaje de Martínez se proyecta a futuro, Liverpool ha mostrado gran actividad al incorporar jóvenes talentos. En enero fichó al defensa senegalés Mor Talla Ndiaye (Amitie FC) por un millón de libras y al central Ifeanyi Ndukwe (Austria de Viena) por 2,5 millones.
Estas incorporaciones reflejan la intención del club de mantenerse a la vanguardia en la cada vez más competitiva carrera por el talento de élite de las canteras. Al fichar a Martínez tan pronto, el Liverpool confía en haber asegurado un jugador que, con el tiempo, pueda triunfar en el primer equipo.
- Getty Images Sport
Iraola exige más refuerzos para el verano
La intensa actividad del Liverpool en el mercado de fichajes no se detiene. El entrenador Andoni Iraola confirmó que el equipo de fichajes trabaja duro para cerrar más incorporaciones de renombre. Antes de la pretemporada, el técnico español subrayó que, pese a los fichajes del extremo Víctor Muñoz y del defensa Jeremy Jacquet, el mercado del club este verano sigue abierto.
«Ya hemos fichado a dos jugadores, pero necesitamos más; lo sabemos», admitió Iraola a los periodistas. «Como entrenador, egoístamente quiero que estén aquí desde el primer día, pero sabemos que el mercado no funciona así. Estamos trabajando muy duro para conseguir esos fichajes».
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias