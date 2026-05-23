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El Liverpool está a punto de cerrar el fichaje de un centrocampista colombiano de 17 años con un contrato a largo plazo
Una promesa en pleno auge se dirige a Anfield
El Liverpool ha fichado con rapidez al joven colombiano Samuel Martínez, procedente del Atlético Nacional. Este centrocampista ofensivo de 17 años se ha convertido en una de las jóvenes promesas más codiciadas tras brillar en la escena internacional.
El acuerdo, valorado en unas 740 000 libras, reafirma el compromiso del club con el talento joven internacional. Martínez destacó en el Sudamericano Sub-17, donde fue clave para que su selección ganara el título: jugó cinco de los seis partidos y dio tres asistencias decisivas.
Adelantándose a la élite en su firma
Liverpool se ha llevado el gato al agua en la pugna por el centrocampista, aunque no ha sido el único interesado: Borussia Dortmund y Barcelona también pujaron. El atractivo de Anfield y la Premier League resultó decisivo para el joven.
Según Pipe Sierra, Paul JoyceyThe Athletic, Martínez está a punto de firmar un contrato de cinco años con el club de Merseyside. El acuerdo incluye una cláusula de participación en la venta para el Atlético Nacional, que se beneficiará de futuros traspasos.
Llegada prevista para el verano de 2027
Aunque el acuerdo está cerrado, los aficionados del Liverpool deberán esperar para ver a Martínez con la camiseta roja. Por la normativa sobre traspasos de menores de 18 años, el fichaje se formalizará cuando cumpla 18 el año que viene. Su llegada al Liverpool se prevé para el verano de 2027.
Mientras tanto, el mediapunta diestro permanecerá en Atlético Nacional, donde juega con el equipo sub-20 y perfecciona las cualidades físicas y la disciplina táctica necesarias para triunfar en Inglaterra.
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La nueva estrategia de contratación
El fichaje de Martínez se inscribe en la estrategia del Liverpool de evitar los mercados europeos y buscar talento en Sudamérica y África, como muestran los recientes fichajes de las promesas senegalesas Mor Talla Ndiaye y Sidy Barhama Ndiaye.
Una vez en Merseyside, se espera que se integre al equipo sub-18 y se adapte al fútbol inglés. Se sumará a una cantera que ya incluye a Erik Farkas y AJ Yeguo, en la estrategia de los Reds de crear un flujo sostenible de talento para el primer equipo.