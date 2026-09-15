El Liverpool elimina al Tottenham de la Carabao Cup con una victoria por 3-1 mientras Andy Robertson regresa emocionado a Anfield

Andy Robertson regresó por primera vez a Anfield desde que puso fin a su ilustre etapa de nueve años en el Liverpool durante el mercado de fichajes de verano. Ahora en las filas del Tottenham Hotspur a las órdenes de Roberto De Zerbi, el internacional escocés fue incluido entre los suplentes para la eliminatoria de tercera ronda de la Carabao Cup del martes por la noche. Pese a alinearse con el rival, el jugador de 32 años fue recibido con un enorme cariño por parte de la afición local.

El partido supuso un hito importante para el lateral izquierdo, que dejó el Liverpool como agente libre antes de la presente temporada después de que Milos Kerkez se hiciera con el puesto de titular en Merseyside.