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El Liverpool, dispuesto a sustituir a Jeremie Frimpong tras su desastrosa actuación defensiva ante el Manchester City
En busca de refuerzos defensivos inmediatos
El Liverpool está explorando activamente el mercado de fichajes en busca de un nuevo lateral derecho ante la creciente preocupación interna por el rendimiento de Frimpong, según Football Insider. El internacional neerlandés llegó a Anfield procedente del Bayer Leverkusen el año pasado en una operación de gran repercusión valorada en 29,5 millones de libras, avalado por una reputación estelar en el fútbol europeo.
Sin embargo, su primera temporada en Merseyside se ha visto marcada por una irregularidad frustrante. El club se plantea ahora seriamente si Frimpong es la solución definitiva a largo plazo para el costado derecho de su defensa.
Con el prometedor joven Conor Bradley también con dificultades para mantener una buena condición física de forma constante, la posición de lateral derecho parece de pronto muy vulnerable de cara a los próximos meses.
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Con dificultades ante el Manchester City
Las dudas sobre la capacidad defensiva de Frimpong se intensificaron considerablemente durante una reciente y decepcionante derrota por 3-0 ante el Manchester City. El neerlandés pasó una tarde especialmente difícil y tuvo enormes problemas para frenar las acometidas de Rayan Cherki.
Sus carencias defensivas quedaron aún más patentes cuando perdió rápidamente su puesto en el once titular. Frimpong fue titular en los dos primeros partidos del Liverpool en la Premier League a las órdenes de Andoni Iraola, antes de pasar al banquillo en los tres siguientes encuentros de competición nacional.
Significativamente, el Liverpool mantuvo su portería a cero en tres partidos consecutivos durante su ausencia del once titular, lo que complicó mucho más su regreso al equipo.
Rendimiento ofensivo frente a fiabilidad defensiva
La capacidad de Frimpong para incorporarse al ataque con dinamismo y proyectarse hacia delante nunca se ha puesto realmente en duda durante su breve etapa en Anfield. El exjugador del Leverkusen sigue siendo una amenaza importante con sus desdoblamientos cada vez que llega al último tercio del campo.
Sin embargo, la principal preocupación reside en su fiabilidad defensiva cuando juega en una línea de cuatro. El Liverpool necesita con urgencia un lateral moderno capaz de combinar una aportación ofensiva de primer nivel con una solidez defensiva absoluta.
Sus recientes dificultades para replegarse han obligado al equipo de fichajes de Anfield a replantearse a fondo sus opciones defensivas. Según el mismo informe, el club ya ha empezado a elaborar una lista de posibles objetivos de cara a los próximos mercados de fichajes.
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Una estrella del Barcelona entra en el radar
El defensa del Barcelona Kounde se ha convertido rápidamente en uno de los nombres más destacados que sigue de cerca la directiva del Liverpool. El versátil internacional francés encaja perfectamente en el perfil de un lateral derecho disciplinado tácticamente y fiable en defensa.
Aunque un fichaje en enero, a mitad de temporada, sigue siendo una posibilidad clara, el Liverpool podría optar finalmente por esperar hasta el próximo verano para cerrar la operación. Completar con prisas un traspaso complejo en el mercado de invierno suele ser difícil, y el club prefiere abordar los fichajes con cautela.
Por ahora, Frimpong debe trabajar sin descanso en los entrenamientos para recuperar la titularidad y demostrarle a Iraola su valía defensiva. Si no adapta rápidamente su juego, la llegada a Anfield de un sustituto de renombre parece cada vez más inevitable.
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