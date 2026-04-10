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El Liverpool decide el futuro de Arne Slot ante las crecientes peticiones de su cese, en plena racha de malos resultados
Los propietarios del Liverpool siguen apoyando a Slot
La directiva del Liverpool mantiene su confianza en Slot pese a la alarmante caída del equipo. La derrota 2-0 ante el París Saint-Germain lo ha puesto en la mira y ha llevado a los Reds al borde de la eliminación en cuartos de la Champions. La afición ya muestra su frustración y crecen los rumores de una posible destitución al final de la temporada.
Según el Telegraph, las figuras clave del grupo propietario FSG, junto con el director deportivo Richard Hughes y el director ejecutivo de fútbol Michael Edwards, creen que Slot debe seguir al mando y completar el proceso de reconstrucción.
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La transición pos Klopp marca la forma de pensar del club.
La directiva del Liverpool atribuye los resultados irregulares de esta temporada a varios factores atenuantes. El fallecimiento de Diogo Jota impactó emocionalmente al plantel, y se sumó al bajón de rendimiento de figuras clave como Mohamed Salah.
Aunque Slot ha cometido errores, el club prefiere evaluar su proyecto a lo largo de varias ventanas de fichajes, no solo por una temporada complicada. El gasto neto bajo su dirección ronda los 150 millones de libras, frente a los más de 450 millones de libras invertidos el pasado verano. Para contexto, Jürgen Klopp necesitó cuatro mercados de verano antes de ganar su primer título: la Champions de 2019.
Slot admite que el Liverpool se encuentra en «modo de supervivencia»
Slot admitió las dificultades del Liverpool tras perder con el PSG: «Estuvimos en modo supervivencia gran parte del partido», dijo tras la ida de cuartos de la Champions.
La presión sobre el entrenador crece con la presencia de exiconos del Liverpool ahora técnicos, como Xabi Alonso y Steven Gerrard, quienes ya han ganado ligas. En la plantilla, el capitán Virgil van Dijk admitió: «Es el fin de una era».
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¿Y ahora qué?
El Liverpool encara una racha de partidos decisiva: este fin de semana recibe al Fulham en la Premier League y el martes jugará la vuelta contra el PSG. Después visitará al Everton y, más adelante, al Manchester United y al Aston Villa, además de recibir al Chelsea en la lucha por los cuatro primeros puestos.