El Liverpool decide el futuro de Arne Slot ante las crecientes peticiones de su cese, en plena racha de malos resultados

La directiva del Liverpool mantiene su confianza en Slot pese a la alarmante caída del equipo. La derrota 2-0 ante el París Saint-Germain lo ha puesto en la mira y ha llevado a los Reds al borde de la eliminación en cuartos de la Champions. La afición ya muestra su frustración y crecen los rumores de una posible destitución al final de la temporada.

Según el Telegraph, las figuras clave del grupo propietario FSG, junto con el director deportivo Richard Hughes y el director ejecutivo de fútbol Michael Edwards, creen que Slot debe seguir al mando y completar el proceso de reconstrucción.