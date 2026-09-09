El Atlético hizo un buen inicio de partido y dejó atónito a Anfield al adelantarse en el minuto 17. Llorente vio puerta para dar al Atlético una ventaja temprana en el encuentro.

El Liverpool fue ganando impulso poco a poco a medida que avanzaba la primera parte y encontró el camino de vuelta al partido cinco minutos antes del descanso. Szoboszlai empató para el Liverpool, al definir con solvencia tras una inteligente asistencia de su compañero Ronald Araujo y lograr que los equipos se marcharan al descanso con 1-1.