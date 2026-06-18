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El Liverpool confirma el fichaje de Víctor Muñoz por 34 millones de libras, mientras que el Newcastle pierde la pugna por el jugador español que destacó en el Mundial
Los Reds se llevan la pugna por el fichaje del extremo
El Liverpool ha anunciado oficialmente el fichaje de Muñoz tras activar su cláusula de rescisión con Osasuna. El club de Merseyside actuó rápido para evitar interferencias de otros equipos, como el Newcastle.
El extremo izquierdo, concentrado con la selección española en Tennessee (EE. UU.) para el Mundial, pasó el reconocimiento médico y firmó un contrato a largo plazo. El acuerdo está pendiente del permiso de trabajo y la autorización internacional, pero el club ya garantiza su incorporación.
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El Newcastle sufre un revés en el mercado de fichajes
El pago anticipado de la cláusula de Muñoz por parte del Liverpool ha frustrado al Newcastle, que ya negociaba su fichaje para reforzar el ataque tras la salida de Anthony Gordon al Barcelona.
Al pagar la cláusula, el Liverpool evitó largas negociaciones y cerró rápido las condiciones personales con el jugador. Así, el Newcastle debe buscar ahora otras opciones para invertir su presupuesto de verano.
Primer fichaje de la era Iraola
Muñoz, primer fichaje tras la llegada del entrenador Andoni Iraola, se unirá al grupo tras el Mundial. El técnico valora su flexibilidad táctica y su gran esfuerzo, ideales para el juego de alta intensidad que quiere implantar en Anfield.
El jugador, de 22 años y con dos internacionalidades con España, debutó marcando ante Serbia en marzo. Su gran temporada en Osasuna, con siete goles y cinco asistencias en 34 partidos, convenció a la directiva del Liverpool de que estaba preparado para la Premier League. Tras formarse en las canteras de Barcelona y Real Madrid, Muñoz llega con un bagaje técnico de élite.
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Muñoz se prepara para el partido contra Arabia Saudí
Muñoz es el segundo fichaje confirmado del Liverpool para la próxima temporada, después del defensa Jeremy Jacquet. Ahora se prepara para el segundo partido de España en el Mundial, el domingo contra Arabia Saudí en Atlanta, tras el inesperado 0-0 ante Cabo Verde.