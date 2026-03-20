El Liverpool condena los «insultos racistas viles y abominables» dirigidos al defensa Ibrahima Konaté

En un comunicado oficial, el Liverpool dejó claro que la seguridad de sus jugadores es primordial. El club destacó el impacto psicológico que estos ataques tienen en los deportistas, a quienes a menudo se considera objetivos en lugar de seres humanos.

«El Liverpool FC está consternado y indignado por los viles y abominables insultos racistas dirigidos a Ibrahima Konaté en las redes sociales», reza el comunicado. «Este comportamiento es totalmente inaceptable. Es deshumanizador, cobarde y está arraigado en el odio. El racismo no tiene cabida en el fútbol, ni en la sociedad, ni en ningún sitio, ya sea en línea o fuera de línea».

Los Reds hicieron hincapié además en que la carga de controlar el discurso de odio no debe recaer sobre las víctimas. «Las empresas de redes sociales deben asumir su responsabilidad y actuar ya. Estas plataformas tienen el poder, la tecnología y los recursos para prevenir estos abusos, pero con demasiada frecuencia no lo hacen. Permitir que el odio racista se propague sin control es una elección, y es una que sigue perjudicando a los jugadores, las familias y las comunidades de todo el mundo del fútbol».