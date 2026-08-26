El Liverpool ha ofrecido 50 millones de libras al Crystal Palace por Sarr tras poner fin a su intento de fichar a Minteh, según el Mirror. El conjunto de Anfield vio rechazadas dos ofertas por Minteh, ambas muy por debajo del estricto precio de salida de 70 millones de libras fijado por el Brighton.

Con cinco días por delante hasta que se cierre el mercado de fichajes el lunes, el Liverpool ha actuado con rapidez para asegurarse una alternativa. Sarr, que originalmente llegó al Crystal Palace hace dos años, está, según se informa, muy interesado en un traslado a Merseyside. El club se ha visto muy afectado por la trágica muerte de Diogo Jota y las posteriores salidas de Luis Diaz y Mohamed Salah, lo que convierte a los extremos en una prioridad absoluta.