Ben Latty, director comercial de Liverpool, expresó la importancia del cambio. «Este es un anuncio histórico para nosotros y estamos encantados de dar la bienvenida a Turkish Airlines como principal socio del club a partir de junio de 2027», declaró Latty a la página web oficial del club. «La parte frontal de la camiseta del Liverpool ocupa un lugar especial en la historia de nuestro club.

»Turkish Airlines es una organización reconocida a nivel mundial con una amplia red internacional, y estamos deseando comenzar nuestra asociación y construir juntos una relación sólida, con unas bases ya firmes construidas a partir de aquellos recuerdos especiales de 2005».

Latty también quiso elogiar al patrocinador principal saliente y añadió: «Este anuncio también brinda una oportunidad para reconocer la extraordinaria contribución que Standard Chartered ha hecho al Liverpool FC durante los últimos 17 años.

»Han sido una parte importante de nuestro recorrido durante un periodo excepcional en la historia del club, y estamos encantados de que Standard Chartered siga formando parte de la familia del Liverpool FC como socio global a partir de junio de 2027.

»Mientras nos preparamos para esta transición, esperamos con ilusión esta nueva temporada y dar la bienvenida a Turkish Airlines como nuestro principal socio del club a partir de junio de 2027».