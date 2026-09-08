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El Liverpool anuncia un enorme acuerdo de patrocinio en la camiseta con Turkish Airlines por 300 millones de libras mientras la era de Standard Chartered llega a su fin tras 17 años
Un acuerdo histórico para el Liverpool
El Liverpool ha confirmado que Turkish Airlines será su nuevo patrocinador principal a partir de la temporada 2027-28. Según el Daily Star, se estima que el contrato de cinco años tendrá un valor de más de 60 millones de libras anuales, lo que eleva el valor total del acuerdo a la asombrosa cifra de 300 millones de libras.
Este movimiento supone que el Liverpool deja atrás a Standard Chartered como patrocinador en la parte frontal de la camiseta, aunque el banco con sede en Londres no abandonará por completo el club. Después de haber ejercido como patrocinador principal desde 2010, Standard Chartered pasará a desempeñar un papel como socio global.
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El final de la era Standard Chartered
Ben Latty, director comercial de Liverpool, expresó la importancia del cambio. «Este es un anuncio histórico para nosotros y estamos encantados de dar la bienvenida a Turkish Airlines como principal socio del club a partir de junio de 2027», declaró Latty a la página web oficial del club. «La parte frontal de la camiseta del Liverpool ocupa un lugar especial en la historia de nuestro club.
»Turkish Airlines es una organización reconocida a nivel mundial con una amplia red internacional, y estamos deseando comenzar nuestra asociación y construir juntos una relación sólida, con unas bases ya firmes construidas a partir de aquellos recuerdos especiales de 2005».
Latty también quiso elogiar al patrocinador principal saliente y añadió: «Este anuncio también brinda una oportunidad para reconocer la extraordinaria contribución que Standard Chartered ha hecho al Liverpool FC durante los últimos 17 años.
»Han sido una parte importante de nuestro recorrido durante un periodo excepcional en la historia del club, y estamos encantados de que Standard Chartered siga formando parte de la familia del Liverpool FC como socio global a partir de junio de 2027.
»Mientras nos preparamos para esta transición, esperamos con ilusión esta nueva temporada y dar la bienvenida a Turkish Airlines como nuestro principal socio del club a partir de junio de 2027».
Un gigante mundial se suma a Anfield
Turkish Airlines ya había participado anteriormente en asociaciones comerciales con clubes de élite como el Barcelona y el Borussia Dortmund. Sin embargo, el acuerdo con el Liverpool representa su primera incursión como patrocinador principal en la parte frontal de la camiseta.
Ahmet Olmustur, consejero delegado de Turkish Airlines, dijo: «El Liverpool Football Club es uno de los clubes de fútbol más reconocidos y respetados del mundo, con una herencia excepcional y una comunidad de aficionados verdaderamente global.
«Estamos muy satisfechos de que Turkish Airlines se convierta en el principal socio del club y de que nuestro nombre ocupe su lugar en una de las camisetas más icónicas del deporte mundial.
«Como la aerolínea que vuela a más países que ninguna otra, conectar a personas, culturas y continentes está en el corazón de lo que somos. Esta asociación une a dos marcas globales, unidas por su alcance internacional, su compromiso con la excelencia y su capacidad para inspirar a millones de personas en todo el mundo».
Olmustur continuó destacando los objetivos más amplios de la asociación y señaló: «El acuerdo también marca un importante nuevo capítulo en el apoyo de larga data de Turkish Airlines al deporte global. Creemos en el poder único del deporte para trascender fronteras y unir a las comunidades.
«Al comenzar este nuevo capítulo, esperamos avanzar juntos con el Liverpool FC y sus aficionados de todo el mundo».
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Dominio comercial fuera del terreno de juego
El acuerdo refleja el estatus del Liverpool como una potencia comercial. Según el Daily Star, el club cuenta actualmente con más puntos de venta minorista independientes que cualquier otra organización deportiva del mundo y mantiene la media de audiencia televisiva más alta de Europa en las últimas seis temporadas. Este enorme alcance ha permitido a la cúpula de Anfield exigir cifras de primer nivel por sus activos comerciales, lo que garantiza que el club siga siendo competitivo frente al poder financiero del Manchester City y el Manchester United.
Además, la huella digital del Liverpool desempeñó un papel crucial para asegurar un socio de tan alto valor. El Liverpool es actualmente el club de la Premier League más activo en las redes sociales, con 1.500 millones de interacciones solo la pasada temporada. Esta cifra representa un 34 % más de interacción que su rival nacional más cercano, lo que proporciona una enorme plataforma global para Turkish Airlines.
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