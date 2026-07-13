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El Liverpool ahorrará varios millones gracias al acuerdo contractual con Arne Slot, ya que el exentrenador asumirá un nuevo cargo
La medida de los Países Bajos supera un obstáculo financiero
El Liverpool ha facilitado la llegada de Slot a la selección holandesa, lo que le ahorrará millones en salarios pendientes, según De Telegraaf.
El exentrenador del Feyenoord fue destituido hace solo dos meses, pero, según el diario, los Reds le han permitido incorporarse a la KNVB sin perder la indemnización.
Según su contrato, Slot tenía derecho a una indemnización tras ser colocado en “licencia de jardinería”, práctica habitual en los grandes clubes ingleses. No obstante, el Liverpool completará su salario el primer año con la selección para que reciba la cantidad pactada. Así, la KNVB se asegura su fichaje y el club reduce su responsabilidad financiera.
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Evitar el precedente de Van Gaal
La salida de Slot del Liverpool contrasta con otras más mediáticas en Inglaterra. Louis van Gaal, por ejemplo, rechazó entrenar a otro equipo durante un año tras dejar el Manchester United para cobrar íntegramente su indemnización de 10 millones de libras. En cambio, Slot mantuvo una relación profesional con la directiva pese a marchar solo un año después de ganar la Premier.
Su contrato de tres años en Anfield rondaba las 8 millones de libras la primera temporada, con importantes subidas tras ganar el título. En total, incluyendo el último año, alcanzaba unos 25 millones de libras. Al saltar a la selección en vez de fichar por un rival directo, Slot ha logrado una salida que contentan a todos.
Rechazo al regreso a la Premier League
El camino de Slot hacia el banquillo de la selección se aclaró tras rechazar ofertas de clubes. El técnico de 45 años, pretendido por varios equipos que buscaban renovarse este verano, prioriza la vacante de la Oranje. Rechazó una propuesta del Fulham para entrenar en Craven Cottage.
El club londinense lo veía como el sucesor ideal de Marco Silva, pero el holandés prefiere aplicar su filosofía ofensiva en la escena internacional. Con los primeros partidos de la Liga de Naciones contra Alemania en septiembre, la KNVB busca cerrar el nombramiento para evitar inestabilidad tras la marcha de Koeman.
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El candidato ideal para la Oranje
Pese a una segunda temporada decepcionante en Anfield, donde el club gastó cerca de 450 millones de libras y acabó quinto, Slot sigue siendo muy valorado en su país. Su conducta «muy correcta» al rescindir su contrato con el Liverpool agilizó los trámites, así que los detalles económicos de su salida no le impedirán optar al trabajo de sus sueños.
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