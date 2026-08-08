El Liverpool acuerda una sorprendente cesión por el defensa del Barcelona Ronald Araujo

El Liverpool ha alcanzado un acuerdo con el Barcelona para fichar a Araujo en calidad de cedido por una temporada, según Romano. Un movimiento a Anfield ofrece al central uruguayo la oportunidad de asegurarse minutos con regularidad en el primer equipo tras una campaña inquietante en el Camp Nou. Después de perder su puesto en el once inicial con Hansi Flick y de quedarse sin protagonismo durante el Mundial de 2026, el defensa considera ahora que Merseyside es el destino ideal para recuperar su forma y su confianza.