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El Liverpool acuerda un sensacional fichaje de 106 millones de libras por la estrella del PSG Bradley Barcola como sucesor de Mohamed Salah
El Liverpool acuerda una cifra descomunal por la estrella del PSG
Liverpool ha alcanzado un acuerdo final para fichar al delantero francés Barcola procedente del PSG. The Athletic asegura que el club de Merseyside pagará un paquete inicial de 106 millones de libras (125 millones de euros), con variables por rendimiento que podrían elevar el coste total en otros 17 millones de libras (20 millones de euros). El jugador, de 23 años, está a punto de firmar un contrato de cinco años en Anfield.
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Tomar el relevo de Salah
Barcola ha sido identificado como el objetivo prioritario del Liverpool para reemplazar a Salah, que dejó el club al final de la pasada temporada. Cubrir el vacío dejado por el icono egipcio es una tarea monumental, pero el Liverpool ha mostrado una enorme confianza en el joven extremo. El esperado avance en las negociaciones de alto riesgo llegó por fin después de que se celebraran conversaciones cruciales el martes.
La cúpula del Liverpool, encabezada por el director deportivo Richard Hughes, el CEO Billy Hogan y el presidente de Fenway Sports Group, Mike Gordon, logró cerrar un acuerdo directamente con el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi. A pesar de que aún le quedaban dos años de contrato en la capital francesa, Barcola se mantuvo firmemente decidido a asegurar su traspaso a Anfield.
Brillando en los mayores escenarios
El canterano del Lyon demostró su valía la pasada temporada en una plantilla del PSG plagada de estrellas a las órdenes de Luis Enrique. Disputó 49 partidos, con 13 goles y siete asistencias, mientras el conjunto parisino defendía con éxito sus títulos de la Ligue 1 y la Champions League.
Barcola se ganó sus minutos pese a la intensa competencia de Khvicha Kvaratskhelia y Desire Doue. Desde que irrumpió en el primer equipo en la campaña 2021-22, el atacante ha firmado unos impresionantes 39 goles y 37 asistencias en 152 apariciones con el primer equipo.
Su pedigrí quedó aún más subrayado durante el Mundial de este verano. El delantero desempeñó un papel destacado con Francia, participó en sus ocho partidos y marcó tres goles en el escenario mundial.
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Reconocimiento médico y próximos pasos
El traspaso ya se encuentra en su fase final, y se espera que Barcola pase el reconocimiento médico en Merseyside en las próximas 24 horas. Una vez completados los trámites, será presentado oficialmente como la nueva arma ofensiva del Liverpool.
El inminente movimiento explica sus recientes ausencias de la convocatoria del PSG. Enrique dejó fuera al delantero en el debut liguero de 2026-27 ante el Rennes el domingo, y volvió a estar ausente en el empate 2-2 del viernes en Lille. Con la tinta secándose en su contrato de cinco años, Barcola pronto comenzará el siguiente capítulo de su carrera a las órdenes de Iraola en Anfield.
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