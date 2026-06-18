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Yosua Arya

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El Liverpool activa la cláusula de rescisión de Víctor Muñoz, de 34 millones de libras, y se adelanta al Newcastle en la contratación del extremo del Osasuna

Fichajes
Liverpool
Víctor Muñoz
Premier League
Osasuna
Primera División
Newcastle

El Liverpool ha actuado con rapidez y ha pagado los 40 millones de euros (34,6 millones de libras) de la cláusula de rescisión del extremo del Osasuna, Víctor Muñoz. Así, los Reds se han adelantado al Newcastle United y han logrado el primer fichaje de Andoni Iraola en Anfield.

  • El Liverpool se da prisa para fichar a Muñoz

    El Liverpool ha activado la cláusula de rescisión de 40 millones de euros (34,6 millones de libras) de Muñoz, extremo del Osasuna, tal como informa la BBC. El jugador, uno de los más destacados de La Liga, fichará pronto por el club inglés.

    Las conversaciones fueron rápidas para evitar una puja. El club envió personal médico a Estados Unidos, donde Muñoz está con la selección española para el Mundial, para agilizar los últimos detalles. Así, el Liverpool se adelantó al Newcastle, que lo tenía como objetivo prioritario.



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    El Newcastle se queda sin opciones

    El Newcastle había fijado a Muñoz como su prioridad ofensiva tras vender a Anthony Gordon al Barcelona y ya negociaba su fichaje cuando irrumpió el Liverpool.

    Sin embargo, el Liverpool decidió pagar íntegramente la cláusula de rescisión y, de este modo, se garantizó la incorporación del jugador. Ante esta situación, el Newcastle debe buscar otras opciones para reforzar su ataque.

  • Un fichaje clave para el nuevo proyecto de Iraola

    Si el traspaso se concreta, Muñoz será el primer fichaje de la era Iraola en el Liverpool.

    Su velocidad, regate y versatilidad en ataque le convierten en un refuerzo ideal para el estilo de Iraola, que ya moldea la plantilla a su imagen. Además, Muñoz suma experiencia internacional tras ser convocado con España para el Mundial.

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    Se espera una confirmación oficial en breve

    El traspaso está a punto de completarse; se espera que el reconocimiento médico termine mientras Muñoz permanece con la selección española en Estados Unidos. Tras los trámites, el Liverpool confirmará el fichaje. Luego, la clave será la rapidez con la que Muñoz se adapte al fútbol inglés y el papel que tenga en los planes de Iraola para la nueva temporada de la Premier League.