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El Liverpool activa la cláusula de rescisión de Víctor Muñoz, de 34 millones de libras, y se adelanta al Newcastle en el fichaje del extremo del Osasuna
El Liverpool se da prisa para fichar a Muñoz
El Liverpool ha activado la cláusula de rescisión de 40 millones de euros (34,6 millones de libras) de Muñoz, extremo del Osasuna, tal como informa la BBC. El jugador, uno de los más destacados de La Liga, fichará pronto por el club inglés.
Las negociaciones fueron rápidas para evitar una pugna. El club envió personal médico a Estados Unidos, donde Muñoz está con la selección española para el Mundial, para agilizar los últimos trámites. Así, el Liverpool se adelantó al Newcastle, que lo tenía como objetivo prioritario.
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El Newcastle se queda sin opciones
El Newcastle había fijado a Muñoz como su prioridad ofensiva tras vender a Anthony Gordon al Barcelona y ya negociaba su fichaje cuando irrumpió el Liverpool.
Sin embargo, el Liverpool decidió pagar íntegramente la cláusula de rescisión y, de este modo, se aseguró al jugador sin negociar con Osasuna. Ahora el Newcastle debe buscar otras opciones para reforzar su ataque.
Un fichaje clave para el nuevo proyecto de Iraola
Si el traspaso se concreta, Muñoz será el primer fichaje de la era Iraola en el Liverpool.
Su velocidad, regate y versatilidad en ataque le convierten en un refuerzo ideal para el estilo de Iraola, que ya moldea la plantilla a su imagen. Además, Muñoz suma experiencia internacional tras ser convocado con España para el Mundial.
- AFP
Se espera una confirmación oficial en breve
El traspaso está a punto de completarse; se espera que el reconocimiento médico termine mientras Muñoz permanece con la selección española en Estados Unidos. Tras los trámites, el Liverpool confirmará el fichaje. Luego, la clave será la rapidez con la que Muñoz se adapte al fútbol inglés y el papel que tenga en los planes de Iraola para la nueva temporada de la Premier League.