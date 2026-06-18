El Liverpool ha activado la cláusula de rescisión de 40 millones de euros (34,6 millones de libras) de Muñoz, extremo del Osasuna, tal como informa la BBC. El jugador, uno de los más destacados de La Liga, fichará pronto por el club inglés.

Las negociaciones fueron rápidas para evitar una pugna. El club envió personal médico a Estados Unidos, donde Muñoz está con la selección española para el Mundial, para agilizar los últimos trámites. Así, el Liverpool se adelantó al Newcastle, que lo tenía como objetivo prioritario.