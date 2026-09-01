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Mohamed Saeed

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El Liverpool abandona el fichaje de Ismaila Sarr después de que el Crystal Palace rechazara una oferta de 50 millones de libras y se frustrara el traspaso del delantero senegalés a Anfield

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I. Sarr
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Según las informaciones, el Liverpool se ha retirado de la operación para fichar a la estrella del Crystal Palace Ismaila Sarr tras no alcanzar un acuerdo con el club del sur de Londres. A pesar del interés de larga data del Liverpool en el extremo senegalés, el Crystal Palace se ha mantenido firme en su valoración, lo que ha llevado a Andoni Irola a buscar refuerzos en otra parte.

  • El Crystal Palace se mantiene firme en la tasación de Sarr

    La búsqueda del Liverpool de más profundidad en ataque se ha topado con un obstáculo importante tras el colapso de las negociaciones por el delantero del Crystal Palace Sarr, según el especialista en noticias de fichajes Sacha Tavolieri.

    El gigante de Merseyside había identificado al exjugador del Watford como un objetivo clave para reforzar su línea ofensiva, pero esas aspiraciones se han visto frustradas por la negativa del Crystal Palace a ceder en su precio de salida.

    La cúpula de Selhurst Park ha vuelto a demostrar este verano que es una negociadora complicada. Después de haber gestionado ya el interés por otras de sus estrellas clave, el club dejó claro que no estaba dispuesto a perder a Sarr a menos que se cumplieran por completo sus exigencias económicas específicas. Los informes indican que ahora la operación con el Liverpool se está enfriando.

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  • 안도니 이라올라 (Andoni Iraola)Getty Images

    El interés de Anfield acaba en frustración

    El Liverpool lleva tiempo siendo admirador del internacional senegalés, desde su etapa en la Championship y su anterior paso por la Premier League. El Liverpool lo veía como una opción versátil que podía aportar cobertura de alto nivel y competencia en las tres posiciones de ataque. Sin embargo, con el cierre del mercado acercándose, se ha tomado la decisión de abandonar la operación en lugar de pagar de más por un jugador que el Palace está desesperado por retener.

    La caída del fichaje supone un golpe para Andoni Iraola, que está deseando dejar su propio sello en la plantilla que heredó este verano. Las fuentes sugieren que las partes implicadas en la operación ya han pasado página, y se espera que el jugador siga en Selhurst Park.

  • El foco se desplaza hacia objetivos alternativos

    Con la operación por Sarr ya completamente descartada, el Liverpool debe virar rápidamente hacia otras opciones si quiere reforzar su plantilla antes de que se cierre el mercado. El equipo de captación de Anfield es conocido por tener una lista de objetivos secundarios, y los ojeadores han estado trabajando a destajo para identificar a jugadores con perfiles similares al de la estrella senegalesa.

    La situación en el Crystal Palace también sigue siendo intrigante, ya que el club continúa resistiendo el interés por sus mejores talentos. Al quedarse con Sarr, Pierre Sage se asegura de mantener un potente recurso ofensivo de cara a la próxima campaña.

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    Qué le espera ahora a Sarr

    Para el jugador, la operación fallida representa una oportunidad perdida de ponerse a prueba al máximo nivel de la competición europea. Sarr había estado abierto al traslado a Anfield, pero se ha mantenido profesional durante todo este asunto. Ahora se espera que lidere el ataque del Crystal Palace mientras el equipo busca construir sobre su sólido final de la temporada pasada. Sarr centrará ahora su atención en ayudar a sus compañeros del Palace a reponerse de su reciente derrota por 4-1 ante el Manchester City cuando el Crystal Palace visite al Fulham el próximo sábado.

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