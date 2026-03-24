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El Lens rechaza la propuesta del PSG de aplazar el duelo en lo más alto de la tabla de la Ligue 1 para centrarse en los preparativos de cara al enfrentamiento contra el Liverpool en la Liga de Campeones
Una lucha por el juego limpio
La lucha por el título de la Ligue 1 se ha trasladado del terreno de juego a la sala de juntas, ya que el Lens, segundo clasificado, ha rechazado formalmente la petición del PSG de aplazar su partido de la 29.ª jornada. El PSG, que actualmente lidera la clasificación con un solo punto de ventaja, esperaba aligerar su calendario nacional para centrarse en su exigente doble enfrentamiento europeo contra el Liverpool. Sin embargo, el Lens sostiene que el cambio de fecha propuesto les obligaría a un periodo de inactividad de 15 días, seguido de una agotadora racha de tres partidos en una sola semana. La directiva del club ha calificado la propuesta de amenaza para la equidad deportiva, insistiendo en que la competición nacional debe respetarse independientemente de los compromisos continentales.
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Declaración oficial completa del Lens
El Lens publicó un comunicado oficial en X en el que se lee: «El 6 de marzo se concretó el calendario del partido entre el Racing Club de Lens y el París Saint-Germain, estableciéndose un marco que se esperaba que todas las partes respetaran. Con espíritu de responsabilidad y moderación, el Racing Club de Lens comunicó al Paris Saint-Germain, desde las primeras consultas, su intención de que no se modificara esta fecha. Comprometido con el principio de estabilidad deportiva, el club también optó por abstenerse de cualquier comunicación pública al respecto. Sin embargo, el reciente aumento de declaraciones públicas, intervenciones y diversas sugerencias nos ha llevado a romper hoy esta reserva.
«Nos parece que está empezando a afianzarse un sentimiento preocupante: el de que el campeonato francés se vea progresivamente relegado a la condición de mera “variable de ajuste” a merced de los imperativos europeos de unos pocos. Se trata de una concepción singular de la equidad deportiva, difícil de encontrar en otras grandes competiciones continentales. Modificar ahora la fecha de este partido significaría privar al Racing Club de Lens de competición durante 15 días, para luego verse obligado a disputar partidos cada tres días —un ritmo que no se ajusta ni al calendario definido al inicio de la temporada, ni a los recursos de un club del que se espera que absorba tales nuevas limitaciones sin consecuencias.
«Se entendería, por tanto, que el décimo presupuesto más elevado del campeonato debe adaptarse a las exigencias de los más poderosos, en nombre de intereses que, claramente, trascienden ahora el marco nacional —un marco que ya se ha aligerado en las últimas temporadas (reducción de la Ligue 1 a 18 clubes, supresión de la Coupe de la Ligue). Más allá de este caso concreto, se plantea una cuestión más esencial: la del respeto debido a la propia competición. Cabe preguntarse cuándo, en su propio terreno, el campeonato parece a veces relegado a un segundo plano frente a otras ambiciones, por legítimas que sean. El Racing Club de Lens mantiene su compromiso con la equidad, la claridad de las normas y el respeto hacia todas las partes implicadas. Se trata de principios sencillos para un fútbol francés justo y respetado».
La obsesión continental del PSG
La solicitud del PSG pone de manifiesto la enorme presión a la que está sometido el equipo parisino para lograr nuevos éxitos en la Liga de Campeones, con el partido de vuelta de cuartos de final previsto para el 14 de abril en Anfield. Tras haber eliminado al Chelsea en la ronda anterior, el gigante francés considera que esas pequeñas mejoras en el tiempo de recuperación son esenciales para hacer frente a la intensidad del Liverpool. Sin embargo, la junta directiva de la LFP (Ligue de Football Professionnel) se enfrenta ahora a una difícil decisión este jueves. Debe sopesar el deseo del PSG de representar a Francia en la escena europea frente a la integridad de una lucha por el título nacional que está más reñida de lo que ha estado en años.
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Una resolución decisiva de la LFP
Ahora todas las miradas se centran en el consejo de administración de la LFP, que tiene la última palabra para desestimar la objeción del Lens y trasladar el partido a mediados de mayo. Si se concede el aplazamiento, el Lens se enfrentará a un final de temporada de pesadilla, ya que podría tener que jugar contra el PSG y el Lyon en un plazo de cuatro días durante las últimas semanas de la temporada.