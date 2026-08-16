Getty Images Sport
Traducido por
El Lens, con diez, derrota al PSG en la Supercopa mientras Nuno Mendes ve la roja por conducta antideportiva
Thauvin adelanta al Lens
Según RMC Sport, el partido comenzó con una presión intensa del equipo de Dino Toppmöller, que rápidamente puso al PSG contra las cuerdas. El gol llegó en el minuto 32, cuando Matthieu Udol puso un preciso centro raso al área. Thauvin se colocó a la perfección en el segundo palo para empujar el balón a la red y desatar la locura en el Stade Bollaert-Delelis.
El gol premió el planteamiento agresivo del Lens y dejó en evidencia las fragilidades defensivas de la zaga del PSG. Enrique vio cómo a sus jugadores les costaba responder a esa intensidad y apenas lograron generar un par de medias ocasiones por medio de Desire Doue y Khvicha Kvaratskhelia, mientras los locales marcaban con comodidad el ritmo en los primeros compases del encuentro.
- AFP
La tarjeta roja a Antonio desata la furia
El desarrollo de la final dio un giro drástico en el minuto 39, cuando Kyllian Antonio vio la roja directa por una entrada a destiempo sobre Maghnes Akliouche. La decisión indignó al cuerpo técnico del Lens, lo que provocó una airada reacción en el túnel al descanso.
Jean-Louis Leca descargó su enfado contra los árbitros, gritando: "¡Ni siquiera vais a mirar el VAR! ¡Tenéis el don de matar un partido!". Pese a la inferioridad numérica, el Lens reorganizó su estructura defensiva sin fisuras. Toppmöller sacrificó al delantero Filip Ivanovic para dar entrada a Ruben Aguilar en el descanso, lo que permitió a su equipo mantenerse compacto y difícil de superar mientras se preparaba para el inevitable asedio de su rival.
El PSG sufre para empatar
El PSG dominó la posesión en la segunda parte, pero careció de la pegada necesaria para superar la férrea defensa del Lens. Doue estuvo a punto de marcar cuando su potente disparo se estrelló contra el larguero, mientras que Ousmane Dembele desaprovechó una ocasión clarísima al enviar una volea por encima de la portería.
La frustración siguió creciendo para el PSG, ya que el portero del Lens, Walid Risser, realizó varias paradas decisivas para negar el gol a Kvaratskhelia y Doue. La desgracia del conjunto parisino se agravó en el minuto 86, cuando Nuno Mendes fue expulsado por golpear con el codo a Michal Skoras en un momento de pura frustración, acabando con cualquier esperanza realista de una remontada final y sellando un triunfo memorable para el resistente equipo local.
- AFP
¿Qué le espera a ambos clubes?
El Paris Saint-Germain debe recomponerse rápidamente tras esta decepcionante derrota mientras se prepara para iniciar la defensa de su título de la Ligue 1 en las próximas semanas. Enrique tiene importantes problemas tácticos que resolver, especialmente en lo que respecta a la falta de creatividad de su equipo ante bloques defensivos replegados. Mientras tanto, el Lens utilizará esta victoria monumental como trampolín para ganar impulso de cara a su próxima campaña nacional.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias