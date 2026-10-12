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El Leicester City, puesto a la venta: King Power fija el precio en 225 millones de libras ante la proximidad del plazo del viernes para la compra del club
King Power fija una fecha límite firme para la adquisición
El Leicester City se prepara para un cambio radical: los actuales propietarios del club se disponen a poner fin a una etapa que ha durado bastante más de una década. King Power, el conglomerado tailandés que ha estado al frente del club durante el periodo más exitoso de su historia, habría pedido a los interesados que presenten sus ofertas formales antes de este viernes.
Los banqueros de inversión de Citi gestionan actualmente el proceso de venta y han fijado el final de la semana como fecha límite para que los posibles compradores serios presenten sus propuestas. Aunque se desconoce la identidad de los interesados, al parecer el plazo inicial se amplió ligeramente, según informa The Sun.
La decisión de vender se tomó inicialmente a principios de este año, cuando la familia Srivaddhanaprabha evaluó su situación tras el decepcionante descenso del Leicester por las categorías del fútbol inglés. Pese a que el club milita actualmente en la League One, los propietarios esperan obtener un retorno considerable de su inversión.
- AFP
Una valoración récord para la League One
Si un comprador pagara los 225 millones de libras en los que, según las informaciones, está valorado el club, sería un momento histórico para la tercera categoría del fútbol inglés. Una operación por ese importe batiría con creces el récord vigente de adquisición de un club que milita en la League One.
La posible venta marca el fin de una era que comenzó en 2010, cuando King Power compró el club a Milan Mandaric por unos relativamente modestos 35 millones de libras. Durante los 14 años siguientes, los propietarios transformaron al Leicester City, que militaba en la Championship, en una marca mundial. Esa trayectoria estuvo marcada por una de las mayores hazañas deportivas de todos los tiempos.
Una reflexión sobre una etapa histórica
De la mano de la familia Srivaddhanaprabha, el Leicester City logró lo imposible al ganar la Premier League en 2016. Tras comenzar la temporada con una cuota de 5.000 a 1, el Leicester sorprendió al mundo del deporte al levantar el trofeo bajo la dirección de Claudio Ranieri.
El club siguió ampliando su palmarés durante una época dorada en la que también alcanzó los cuartos de final de la Champions League en 2017. Esa etapa culminó con la conquista de su primera FA Cup tras derrotar al Chelsea en la final disputada en Wembley.
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Una dura caída en desgracia
La realidad actual del Leicester City está muy lejos de su mejor momento en la Premier League. El club ha atravesado una etapa de pesadilla marcada por dos descensos consecutivos, que lo llevaron de la máxima categoría a la League One tras pasar por la Championship.
En estos momentos, el Leicester City languidece en el 17.º puesto de la tercera categoría, sin encontrar la regularidad necesaria para escalar posiciones.
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