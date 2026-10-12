El Leicester City, puesto a la venta: King Power fija el precio en 225 millones de libras ante la proximidad del plazo del viernes para la compra del club

El Leicester City se prepara para un cambio radical: los actuales propietarios del club se disponen a poner fin a una etapa que ha durado bastante más de una década. King Power, el conglomerado tailandés que ha estado al frente del club durante el periodo más exitoso de su historia, habría pedido a los interesados que presenten sus ofertas formales antes de este viernes.

Los banqueros de inversión de Citi gestionan actualmente el proceso de venta y han fijado el final de la semana como fecha límite para que los posibles compradores serios presenten sus propuestas. Aunque se desconoce la identidad de los interesados, al parecer el plazo inicial se amplió ligeramente, según informa The Sun.

La decisión de vender se tomó inicialmente a principios de este año, cuando la familia Srivaddhanaprabha evaluó su situación tras el decepcionante descenso del Leicester por las categorías del fútbol inglés. Pese a que el club milita actualmente en la League One, los propietarios esperan obtener un retorno considerable de su inversión.