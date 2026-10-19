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El Leicester City conoce su destino junto a los debutantes de categorías no profesionales en el sorteo de la primera ronda de la FA Cup
Los vínculos familiares marcan las primeras etapas
Según The Sun, la historia más destacada del último sorteo tiene como protagonista al entrenador del Peterborough United, Robbie Savage, que se prepara para enfrentarse a su propio hijo, Charlie Savage, cuando el Peterborough reciba al Reading.
Los 48 clubes de la League One y la League Two se han unido oficialmente a los 32 equipos que siguen en liza de categorías inferiores. Esta emocionante fase inicial suele dejar momentos memorables, y el próximo duelo en London Road promete ser un encuentro muy personal para la familia Savage, con una plaza en la segunda ronda en juego.
Los excampeones se enfrentan a equipos de fuera de la liga profesional
Leicester City y Wigan Athletic entran en el torneo antes de lo habitual este año tras sus recientes dificultades. Son los antiguos campeones más destacados entre los participantes actuales. Al Leicester le ha tocado jugar fuera de casa contra el Oxford City, de sexta categoría, lo que brinda a los anfitriones, ajenos a las ligas profesionales, una gran oportunidad de lograr una victoria histórica.
Al Leicester le está costando adaptarse a la League One después de sufrir dos descensos consecutivos: solo ha ganado tres de sus nueve primeros partidos de liga. Mientras tanto, el Wigan viajará al sur para enfrentarse al Boreham Wood en otro duelo atractivo.
Los equipos modestos sueñan con dar sorpresas en la copa
Más abajo en la pirámide del fútbol, varios clubes sueñan con dar la campanada. El Tadley Calleva sigue siendo el equipo de menor categoría que continúa en liza y viajará para enfrentarse al Barnsley, de League One, si supera al Aldershot en el partido de desempate del martes. Por su parte, el AFC Rushden & Diamonds visitará al Burton Albion. Por un capricho del destino, el Plymouth Parkway y el Berkhamsted, debutantes de la séptima categoría, se quedaron sin enfrentarse a un equipo de la Football League: el sorteo los emparejó entre sí, por lo que uno de los dos tiene asegurada una plaza en la siguiente ronda.
Sorteo completo de la primera ronda de la FA Cup
Dover Athletic contra Wealdstone
Mansfield Town contra Macclesfield o Anstey Nomads
Huddersfield Town contra Exeter City
Luton Town contra Chesham United o Forest Green Rovers
Bristol Rovers contra Cambridge United
Oldham Athletic contra Sheffield Wednesday
Kidderminster Harriers contra Doncaster Rovers
Leyton Orient contra Harborough Town
Accrington Stanley contra Wycombe Wanderers
MK Dons contra Swindon Town
Newport County contra Walsall
Bromley contra Rotherham United
Barnet contra Tranmere Rovers
Fleetwood Town contra Rochdale
Barnsley contra Aldershot o Tadley Calleva
Plymouth Parkway contra Berkhamsted
Chesterfield contra Leatherhead o Yeovil Town
Gillingham contra Barrow o Gloucester City
Bury o Harrogate Town contra AFC Fylde
Crewe Alexandra contra AFC Wimbledon
Oxford United contra Stevenage
Burton Albion contra AFC Rushden & Diamonds
Bedford Town o Cray Wanderers contra Stockport County
Port Vale contra Scunthorpe United
Cheltenham Town contra FC Halifax Town
Colchester United contra Chorley o Worcester City
Eastleigh contra Shrewsbury Town
Peterborough United contra Reading
Wimborne Town contra Crawley Town
Plymouth Argyle contra Spalding United o Alvechurch
Hornchurch contra Blackpool
Guiseley contra Sutton United
Gateshead o Stafford Rangers contra Grimsby Town
Oxford City contra Leicester City
Bradford City contra Marine
York City contra Northampton Town
Altrincham o FC United of Manchester contra Notts County
Boreham Wood contra Wigan Athletic
Carlisle United contra Salford City
Salisbury contra Sholing
Con la vista puesta en los partidos de noviembre
Todos los partidos de la primera ronda se disputarán durante el fin de semana del 7 de noviembre. Los equipos que avancen esperarán entonces el sorteo de la segunda ronda, con la esperanza de lograr el pase a la lucrativa tercera ronda, en la que por fin entrarán en liza los grandes equipos de la Championship y la Premier League.
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