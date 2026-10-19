Según The Sun, la historia más destacada del último sorteo tiene como protagonista al entrenador del Peterborough United, Robbie Savage, que se prepara para enfrentarse a su propio hijo, Charlie Savage, cuando el Peterborough reciba al Reading.

Los 48 clubes de la League One y la League Two se han unido oficialmente a los 32 equipos que siguen en liza de categorías inferiores. Esta emocionante fase inicial suele dejar momentos memorables, y el próximo duelo en London Road promete ser un encuentro muy personal para la familia Savage, con una plaza en la segunda ronda en juego.