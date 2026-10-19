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AFC Wrexham v Nottingham Forest - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport
Moataz Elgammal
Traducido por

El Leicester City conoce su destino junto a los debutantes de categorías no profesionales en el sorteo de la primera ronda de la FA Cup

Leicester
Copa

El sorteo de la primera ronda de la FA Cup ha preparado un fin de semana de fútbol lleno de emoción, con un esperado duelo familiar y eliminatorias complicadas para antiguos campeones. Los clubes de la Football League se suman a los equipos de fuera de la liga que siguen en liza, y los aficionados podrán disfrutar de historias como el enfrentamiento entre Peterborough United y Reading o los intentos de los equipos más modestos de dar grandes sorpresas.

  • Los vínculos familiares marcan las primeras etapas

    Según The Sun, la historia más destacada del último sorteo tiene como protagonista al entrenador del Peterborough United, Robbie Savage, que se prepara para enfrentarse a su propio hijo, Charlie Savage, cuando el Peterborough reciba al Reading.

    Los 48 clubes de la League One y la League Two se han unido oficialmente a los 32 equipos que siguen en liza de categorías inferiores. Esta emocionante fase inicial suele dejar momentos memorables, y el próximo duelo en London Road promete ser un encuentro muy personal para la familia Savage, con una plaza en la segunda ronda en juego.

  • Los excampeones se enfrentan a equipos de fuera de la liga profesional

    Leicester City y Wigan Athletic entran en el torneo antes de lo habitual este año tras sus recientes dificultades. Son los antiguos campeones más destacados entre los participantes actuales. Al Leicester le ha tocado jugar fuera de casa contra el Oxford City, de sexta categoría, lo que brinda a los anfitriones, ajenos a las ligas profesionales, una gran oportunidad de lograr una victoria histórica.

    Al Leicester le está costando adaptarse a la League One después de sufrir dos descensos consecutivos: solo ha ganado tres de sus nueve primeros partidos de liga. Mientras tanto, el Wigan viajará al sur para enfrentarse al Boreham Wood en otro duelo atractivo.

  • Los equipos modestos sueñan con dar sorpresas en la copa

    Más abajo en la pirámide del fútbol, varios clubes sueñan con dar la campanada. El Tadley Calleva sigue siendo el equipo de menor categoría que continúa en liza y viajará para enfrentarse al Barnsley, de League One, si supera al Aldershot en el partido de desempate del martes. Por su parte, el AFC Rushden & Diamonds visitará al Burton Albion. Por un capricho del destino, el Plymouth Parkway y el Berkhamsted, debutantes de la séptima categoría, se quedaron sin enfrentarse a un equipo de la Football League: el sorteo los emparejó entre sí, por lo que uno de los dos tiene asegurada una plaza en la siguiente ronda.

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  • Sorteo completo de la primera ronda de la FA Cup

    Dover Athletic contra Wealdstone

    Mansfield Town contra Macclesfield o Anstey Nomads

    Huddersfield Town contra Exeter City

    Luton Town contra Chesham United o Forest Green Rovers

    Bristol Rovers contra Cambridge United

    Oldham Athletic contra Sheffield Wednesday

    Kidderminster Harriers contra Doncaster Rovers

    Leyton Orient contra Harborough Town

    Accrington Stanley contra Wycombe Wanderers

    MK Dons contra Swindon Town

    Newport County contra Walsall

    Bromley contra Rotherham United

    Barnet contra Tranmere Rovers

    Fleetwood Town contra Rochdale

    Barnsley contra Aldershot o Tadley Calleva

    Plymouth Parkway contra Berkhamsted

    Chesterfield contra Leatherhead o Yeovil Town

    Gillingham contra Barrow o Gloucester City

    Bury o Harrogate Town contra AFC Fylde

    Crewe Alexandra contra AFC Wimbledon

    Oxford United contra Stevenage

    Burton Albion contra AFC Rushden & Diamonds

    Bedford Town o Cray Wanderers contra Stockport County

    Port Vale contra Scunthorpe United

    Cheltenham Town contra FC Halifax Town

    Colchester United contra Chorley o Worcester City

    Eastleigh contra Shrewsbury Town

    Peterborough United contra Reading

    Wimborne Town contra Crawley Town

    Plymouth Argyle contra Spalding United o Alvechurch

    Hornchurch contra Blackpool

    Guiseley contra Sutton United

    Gateshead o Stafford Rangers contra Grimsby Town

    Oxford City contra Leicester City

    Bradford City contra Marine

    York City contra Northampton Town

    Altrincham o FC United of Manchester contra Notts County

    Boreham Wood contra Wigan Athletic

    Carlisle United contra Salford City

    Salisbury contra Sholing

  • Con la vista puesta en los partidos de noviembre

    Todos los partidos de la primera ronda se disputarán durante el fin de semana del 7 de noviembre. Los equipos que avancen esperarán entonces el sorteo de la segunda ronda, con la esperanza de lograr el pase a la lucrativa tercera ronda, en la que por fin entrarán en liza los grandes equipos de la Championship y la Premier League.

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