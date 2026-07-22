AFP
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El legendario portero mexicano Guillermo Ochoa se retira a los 41 años tras ingresar, junto a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, en la historia de los Mundiales
Un adiós al deporte rey
Ochoa, uno de los mejores porteros mexicanos de la historia, anunció este martes su retirada del fútbol de élite. Ya había dicho que el Mundial 2026 sería su último torneo, aunque muchos esperaban que firmara un contrato corto para alargar su carrera.
Para acallar los rumores, recurrió a las redes sociales y escribió: «Lo di todo; lo dejé todo en el campo por mis clubes y por la selección, y hoy cuelgo los guantes». Y añadió: «Ser portero es esperar 90 minutos por un único momento en el que todo depende de ti. Y cuando llega, no puedes dudar».
- (C)Getty Images
Pasando a los libros de historia junto a Messi y Ronaldo
La longevidad de Ochoa es su mayor logro: ha representado a México en seis Mundiales, cifra que solo comparten Ronaldo y Messi. Tras viajar mucho al inicio de su carrera, se consolidó como portero titular en tres torneos consecutivos: Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.
Al recordar su camino, desde las categorías inferiores de Ciudad de México hasta los estadios europeos, Ochoa agradeció el trayecto: «Nunca imaginé hasta dónde podría llevarme un sueño. Hoy solo puedo mirar atrás con orgullo y decir: gracias. Me llevo el cariño de millones y la tranquilidad de haber dado todo por México».
Un último momento en el Estadio Azteca
Aunque en el Mundial 2026 fue suplente de Raúl Rangel, el seleccionador Javier Aguirre le brindó una despedida a la altura de su trayectoria. Lo ingresó en los últimos 13 minutos del duelo contra la República Checa, último de la fase de grupos, para que la afición lo ovacionara por última vez. Tras el pitido final, un emocionado Ochoa besó los postes de la portería del Estadio Azteca —el mismo recinto donde comenzó su carrera— antes de arrodillarse para recibir un emotivo abrazo de sus compañeros.
Cuando las gradas ya estaban vacías y las luces se apagaban, Ochoa regresó al círculo central para despedirse del campo. Se retira con un palmarés a la altura de su estatus: un título de liga con el Club América en el Clausura 2005 y la Copa de Bélgica con el Standard de Lieja.
- Getty Images
Una carrera pionera por toda Europa y México
Ochoa debutó con el Club América en febrero de 2004 y pronto destacó por sus reflejos. Tras siete temporadas en México, en 2011 fichó por el Ajaccio francés, convirtiéndose en el primer portero mexicano en jugar en Europa.
Su travesía europea, marcada por pasos por Málaga, Granada, Standard de Lieja, Salernitana, AVS Futebol y AEL Limassol, incluyó un regreso de tres años (2019-2022) a su querido Club América, donde reafirmó su condición de leyenda.
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