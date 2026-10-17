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¡El legado de Messi trasciende el fútbol! La leyenda argentina recibe un homenaje con una especie vegetal recién descubierta que lleva su nombre
Homenaje científico al icono argentino
En un insólito cruce entre la botánica y el deporte de élite, un grupo de científicos ha inmortalizado a Messi al dar su nombre a una nueva especie vegetal. Un reciente estudio académico ha detallado el descubrimiento de una planta singular en las zonas de gran altitud de los Andes, concretamente en el centro y el sur de Perú, según The Athletic.
Los investigadores decidieron llamar a la especie Salvia messii en honor al emblemático futbolista, estableciendo un paralelismo entre la resistencia de la planta y el talento perdurable del capitán del Inter Miami. La planta presenta llamativas flores de color azul claro y blanco, una combinación natural que refleja los célebres colores de la camiseta de la selección argentina.
El proceso para darle nombre siguió las estrictas normas de la nomenclatura botánica, que utiliza raíces latinas para clasificar los nuevos hallazgos biológicos. Al añadir la letra «i» al final del apellido del futbolista de 39 años, la comunidad científica designó la planta como «la salvia de Messi».
- Icon Sportswire
Un legado que va más allá del fútbol
Este gesto es poco habitual en el mundo académico y suele reservarse a personas que han ejercido una profunda influencia en la cultura mundial. La planta pertenece a la familia de las lamiáceas, conocida comúnmente como la familia de la menta, y destaca por sus posibles propiedades medicinales. Las subespecies de este grupo se estudian con frecuencia por sus cualidades antioxidantes y antiinflamatorias, lo que añade una dimensión práctica al descubrimiento, que ya ha despertado la fascinación de los aficionados al fútbol de todo el mundo.
Este reconocimiento botánico llega en un momento en el que Messi sigue acaparando titulares dentro y fuera del campo. Aunque su principal objetivo sigue siendo liderar al Inter Miami durante la temporada de la MLS, su relevancia como referente cultural nunca había sido tan grande. Que una especie endémica del agreste paisaje peruano lleve ahora su nombre da fe de su condición de mejor futbolista de todos los tiempos.
Una especie resiliente para un jugador resiliente
La Salvia messii dista mucho de ser una delicada flor de jardín: es un organismo resistente, capaz de soportar algunos de los entornos más difíciles del planeta. La planta, que alcanza hasta 1,5 metros de altura, se encuentra exclusivamente en laderas rocosas y áridas, a entre 2.000 y 2.400 metros sobre el nivel del mar. Los biólogos han destacado su extraordinaria capacidad de adaptación, que le permite prosperar en lugares donde el aire es poco denso y el terreno, inhóspito, y donde pocas especies más pueden sobrevivir.
Esta resistencia es quizá el homenaje más apropiado a Messi, cuya carrera también se ha definido por su capacidad para superar desafíos físicos y mantenerse en la élite del deporte profesional durante más de dos décadas. Sin embargo, el descubrimiento tiene también una nota sombría: la Salvia messii ya ha sido clasificada como especie en peligro de extinción.
- Photosport
Del terreno de juego al laboratorio
Aunque pueda parecer insólito que una planta lleve el nombre de un futbolista, Messi no es el primer jugador en recibir un homenaje biológico de este tipo. La ciencia ha recurrido a menudo al fútbol en busca de inspiración para catalogar nuevas formas de vida. A principios de este año, el veterano portero de Cabo Verde Vozinha fue homenajeado al recibir una nueva especie de molusco marino su nombre.
Además, en 2019, el profesor Jesus Ortea, de la Universidad de Oviedo, dio el nombre del exportero del Real Madrid Keylor Navas a una especie de caracol marino. Estos casos muestran una tendencia creciente entre los científicos a reconocer la enorme huella social que dejan las figuras más destacadas del fútbol.
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