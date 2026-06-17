El legado de Cristiano Ronaldo en el Mundial: el icono de Portugal necesita un torneo a la altura de su estatus de leyenda en 2026

Con Vitinha, João Neves y Bruno Fernandes, Portugal posee el mejor trío de centrocampistas del mundo. Detrás, el fiable Diogo Costa cuenta con una defensa excepcional liderada por Rubén Dias, del Manchester City, y reforzada por el brillante Nuno Mendes en la banda izquierda.
Con Bernardo Silva en activo, no faltan experiencia ni calidad en ataque, aunque persisten dudas sobre si João Félix y Rafael Leão explotarán todo su potencial.
Aun así, mucho sigue dependiendo de Ronaldo. Ha sido convocado porque sigue marcando goles en la eliminatoria, la Liga de Naciones y la Liga Profesional de Arabia Saudí, y eso cuenta. Pero a sus 41 años debe demostrar que aún está al nivel más alto.
Además, debe mantener la calma bajo presión en las eliminatorias, algo complicado dada su tensión reciente.
Su ambición sigue siendo una fuente de inspiración para sus compañeros, que quieren “ganar el Mundial con Ronaldo y para Ronaldo”, como dijo Vitinha.
Que un equipo conceda tanta importancia a un solo jugador es discutible, aunque comprensible. Ronaldo ha sido mucho más que un gran jugador para Portugal; hace tiempo que es un símbolo de la Seleção. Además, ha superado muchas dificultades para llegar hasta aquí.
Ha llevado su cuerpo y mente al límite durante cuatro años en busca de un final de cuento, así que, aunque no sabemos si su sacrificio dará fruto, una cosa es segura: sea cual sea el desenlace, habrá lágrimas.