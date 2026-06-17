El legado de Cristiano Ronaldo en el Mundial: el icono de Portugal necesita un torneo a la altura de su estatus de leyenda en 2026

Ronaldo llegó a Catar con su habitual confianza. Quería silenciar a sus críticos tras un caótico final en el Manchester United y ganar el único título que le faltaba.

Sin embargo, se marchó de forma parecida a su salida de Old Trafford: su reputación manchada por muestras públicas de malhumor y por las informaciones que apuntaban a que había amenazado en privado con abandonar la concentración de la selección portuguesa tras ser descartado para el partido de octavos de final contra Suiza —que el equipo de Fernando Santos ganó 6-1 gracias a un hat-trick de su sustituto, Gonçalo Ramos—.

«Se ha dicho, escrito y especulado mucho, pero mi dedicación a Portugal nunca ha flaqueado», escribió en redes. «Siempre fui un jugador más luchando por el mismo objetivo y nunca le daría la espalda a mis compañeros ni a mi país».

«Por ahora no hay mucho más que decir. Gracias, Portugal. Gracias, Catar. El sueño fue bonito mientras duró. Ahora debemos dejar que el tiempo sea un buen consejero y permitir que cada uno saque sus propias conclusiones».

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) consideró que era «el momento adecuado para iniciar un nuevo ciclo» con un nuevo seleccionador, aunque sin designar un nuevo capitán.

Cuando Roberto Martínez lo reemplazó el 9 de enero de 2003, pudo construir un equipo joven en torno a las muchas promesas de Portugal, pero no lo hizo.

En su primera medida como seleccionador, voló a Arabia Saudí para convencer a Ronaldo de liderar a Portugal en la Euro 2024. Fue, como se preveía, una decisión desastrosa.