El Leeds United quiere fichar gratis al exinternacional alemán tras la decisión del Dortmund de dejar marchar a este experimentado centrocampista

Según el YEP, el Leeds United considera fichar a Brandt para reforzar su plantilla tras quedar 14.º en la Premier. El jugador, de 30 años, quedará libre este verano tras acabar su contrato con el Dortmund.

Llegó al Borussia Dortmund procedente del Bayer Leverkusen en 2019 por 25 millones de euros y ha disputado más de 380 partidos en la Bundesliga, además de 48 con la selección alemana y varias campañas europeas de alto nivel.