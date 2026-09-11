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El Leeds United lanza una enorme pista sobre el contrato de Daniel Farke al revelarse un plan «a largo plazo»
Las negociaciones contractuales están en marcha en el Leeds
El director general del Leeds, Evans, ha confirmado que el club está negociando activamente un nuevo contrato con el entrenador Daniel Farke. El técnico alemán se encuentra actualmente en el último año de su contrato en Elland Road.
Farke ha impresionado profundamente a la cúpula del Leeds desde su llegada en 2023. Guiò con éxito al Leeds a un 14.º puesto en la Premier League y a unas semifinales de la FA Cup la temporada pasada, dando continuidad a su sufrido ascenso en la campaña 2024-25.
Con cinco puntos sumados en sus tres primeros partidos de liga de esta temporada, el club está deseoso de asegurar el futuro a largo plazo de Farke. Evans elogió enormemente al entrenador y afirmó que ha hecho "un trabajo fantástico" hasta ahora.
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Ambas partes «están en la misma página»
A pesar de la inminente expiración de su contrato actual, no hay sensación de pánico entre bastidores en el Leeds. Evans explicó que las conversaciones han progresado con fluidez durante el verano, sin plazos estrictos ni fricciones.
«En lo que respecta a las propias conversaciones contractuales, Daniel y su equipo y yo hemos mantenido muy buenas conversaciones durante los últimos tres meses y todos estamos en la misma línea», afirmó Evans, según recoge BBC.
No hay necesidad de precipitar las negociaciones
A diferencia de la urgencia del cierre del mercado de fichajes o de su nombramiento inicial, las negociaciones actuales se están llevando con una paciencia extrema. La directiva del Leeds sigue totalmente convencida de que su visión compartida desembocará inevitablemente en una resolución positiva.
Evans dijo: "A diferencia de cuando le fichamos de nuevo en 2023 o de hacer algo parecido a una operación de último día de mercado, la presión de tiempo es mucho menor y, por tanto, tenemos tiempo para hacerlo bien en cuanto a lo que él quiere y lo que queremos nosotros. No siento que esté llevando mucho tiempo.
"Simplemente significa que lo estamos haciendo bien y que además tenemos tiempo para hacerlo bien, así que mientras sigamos trabajando juntos como grupo, y en ese aspecto lo estamos haciendo muy bien, no estoy preocupado. La respuesta corta es que lo ha hecho genial, queremos que esté aquí a largo plazo y estamos trabajando en ello".
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Atando a Farke a largo plazo
El objetivo principal del Leeds es blindar oficialmente a su entrenador de cara al futuro. Asegurar la continuidad de Farke garantiza una estabilidad vital mientras el club busca consolidarse aún más en la máxima categoría.
Por ahora, la atención inmediata de Farke seguirá centrada por completo en el terreno de juego. Mientras las conversaciones para la renovación continúan discretamente en segundo plano, se centrará en preparar a su plantilla para sus próximos compromisos de liga.
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