El Leeds United emite un comunicado instando a los aficionados a respetar la pausa en el juego por el Ramadán durante el partido de la FA Cup contra el Norwich, tras la polémica por los abucheos que empañaron el choque contra el Manchester City
Un llamamiento a la unidad en Elland Road
En el comunicado, el club pide específicamente que los asistentes muestren respeto, tras la condena generalizada de los abucheos que se escucharon durante el partido contra el Manchester City. De hecho, el club espera garantizar un ambiente acogedor en Elland Road en esta ocasión, y ha tratado de explicar por qué algunos aficionados se sintieron frustrados por la interrupción del partido durante la derrota por 1-0 ante los hombres de Pep Guardiola.
El club reconoce fallos en la comunicación.
En su comunicado oficial, el Leeds ha detallado exactamente cuándo se producirá la pausa en el juego: «En el momento oportuno tras la puesta de sol en Leeds, a las 17:56, que será alrededor del minuto 75 de nuestro enfrentamiento con los Canaries, el árbitro detendrá el partido durante un breve periodo de tiempo para que los jugadores de ambos equipos puedan hidratarse y tomar suplementos energéticos, de acuerdo con el protocolo acordado». Reflexionando sobre el fin de semana anterior, el club añadió: «También se produjo una pausa durante nuestro partido de la Premier League contra el Manchester City el fin de semana pasado, lo que provocó abucheos por parte de algunos aficionados, lo cual fue decepcionante e inesperado».
Afrontar los abucheos
Al intentar explicar por qué se produjeron los abucheos, Leeds declaró: «Era la primera vez que se detenía un partido en Elland Road para permitir a los jugadores que observaban el Ramadán romper su ayuno. En retrospectiva, deberíamos haber sido más proactivos en nuestras comunicaciones antes del partido contra el Manchester City para explicar a los aficionados que esto iba a suceder, ya que hubo una clara falta de concienciación por parte de algunos de los asistentes al partido.
Aunque mostramos un mensaje en la pantalla gigante de Elland Road para explicar por qué se había interrumpido el partido, este no era visible para aproximadamente el 25 % del estadio, incluida la tribuna sur.
En nuestro anterior partido contra el Manchester City en el Etihad Stadium en noviembre de 2025, el partido se detuvo de forma controvertida en la segunda parte por un «tiempo muerto táctico» durante una pausa por lesión y, con los equipos reunidos en la línea de banda, los aficionados pudieron pensar que esto estaba volviendo a ocurrir (un incidente similar a este también ocurrió el martes pasado contra el Sunderland AFC, lo que provocó abucheos).
En el momento de la interrupción, dada la intensidad del comienzo del partido, varios jugadores se mostraron confundidos por el motivo de la pausa, lo que se puede ver claramente en las imágenes de la retransmisión y que también pudo haber generado confusión entre los aficionados».
Farke cumplirá una sanción de expulsión.
El entrenador del Leeds United, Daniel Farke, no estará en el banquillo tras ser sancionado por conducta antideportiva y recibir una tarjeta roja durante el reciente partido contra el Manchester City. Reflexionando sobre el incidente, Farke dijo: «Creo que por trotar no es correcto ser expulsado. No hubo ninguna palabra malsonante, ninguna acusación, ningún lenguaje soez en absoluto». A pesar de sus quejas, el técnico del Leeds decidió no recurrir la decisión: «No he recurrido, simplemente por una razón: porque [si lo hiciera] seguiríamos hablando de este tema durante dos semanas más y todo el mundo debería concentrarse en el fútbol, y por eso simplemente acepto la sanción».
