El Leeds United emite un comunicado instando a los aficionados a respetar la pausa en el juego por el Ramadán durante el partido de la FA Cup contra el Norwich, tras la polémica por los abucheos que empañaron el choque contra el Manchester City

Al intentar explicar por qué se produjeron los abucheos, Leeds declaró: «Era la primera vez que se detenía un partido en Elland Road para permitir a los jugadores que observaban el Ramadán romper su ayuno. En retrospectiva, deberíamos haber sido más proactivos en nuestras comunicaciones antes del partido contra el Manchester City para explicar a los aficionados que esto iba a suceder, ya que hubo una clara falta de concienciación por parte de algunos de los asistentes al partido.

Aunque mostramos un mensaje en la pantalla gigante de Elland Road para explicar por qué se había interrumpido el partido, este no era visible para aproximadamente el 25 % del estadio, incluida la tribuna sur.

En nuestro anterior partido contra el Manchester City en el Etihad Stadium en noviembre de 2025, el partido se detuvo de forma controvertida en la segunda parte por un «tiempo muerto táctico» durante una pausa por lesión y, con los equipos reunidos en la línea de banda, los aficionados pudieron pensar que esto estaba volviendo a ocurrir (un incidente similar a este también ocurrió el martes pasado contra el Sunderland AFC, lo que provocó abucheos).

En el momento de la interrupción, dada la intensidad del comienzo del partido, varios jugadores se mostraron confundidos por el motivo de la pausa, lo que se puede ver claramente en las imágenes de la retransmisión y que también pudo haber generado confusión entre los aficionados».